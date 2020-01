Conhecidos os campeões dos Jogos Internos de Escolinhas do Clube da Petrobras Competição reuniu 250 crianças na Toca da Raposa, no Jiqui

Os 9º Jogos Internos de Escolinhas de Futebol de Campo, do Clube da Petrobras-Natal, reunindo atletas entre 6 e 14 anos de idade, chegaram ao fim no úiltimo fim de semana; os campeões foram as equipes Sabiá, Pargo, Orion e Mar.



O Sabiá foi o campeão na categoria até 8 anos; na categoria 9-10 anos, o Pargo foi o time vencedor; na categoria 11-12 o título ficou com a equipe Orion; e na categoria 12-14 o campeão foi o time denominado Mar.



A competição faz parte das atividades do Projeto Esporte e Lazer, com a participação de 250 atletas no campo de futebol dos Empregados da Petrobras, a "Toca da Raposa", no Jiqui.