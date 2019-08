Dificuldade em regularizar atletas pode adiar começo do Campeonato Estadual de Futebol

Artur Dantas Presidente José Vanildo destaca vai se reunir com dirigentes.

O grande empecilho para que o campeonato comece na data programada é a regularização dos atletas por parte de seus clubes. Por exemplo, o Macau conseguiu regularizar oito jogadores profissionais na semana passada junto à FNF. Além disso, o clube tem mais oito atletas amadores, mas o regulamento da competição só permite a escalação de quatro deles para um jogo oficial.Outro fator que dificulta a regularização é o feriado de terça-feira (20), no Rio de Janeiro, em virtude do padroeiro da cidade, que é São Sebastião. Dessa forma, “imprensaram” a segunda-feira (19) e o expediente só retorna na quarta-feira (21), data marcada para estréia do campeonato. O presidente da FNF comentou que “se não houvesse medidas preparatórias feitas com cautela desde agosto do ano passado, imagine o caos que seria”.Uma reunião com os dirigentes de todos os clubes que estão inscritos no Campeonato será realizada nesta segunda-feira (19), às 13h, na sede da FNF com objetivo de encontrar uma solução para este impasse. “Todos os clubes foram avisados e, inclusive, mantive contato com alguns dirigentes reforçando isso”, informou.José Vanildo revelou que “alguns clubes que estão com problemas para regularizar jogadores, sequer estão com o cadastro atualizado junto à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e isso dificulta a regularização dos atletas”. O presidente da FNF vê o adiamento da primeira rodada como “uma medida de bom senso e racionalidade”.Para o dirigente, é um risco começar o campeonato na situação em que alguns clubes estão “por conta de suas deficiências”. “Essa situação serve como alerta para que a opinião pública conheça as dificuldades de se organizar um campeonato com alguns clubes semi-profissionais ou amadores”.