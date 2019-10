Raniere Barbosa: Carlos Eduardo é candidatíssimo ao Governo do Estado

Fotos: Gabriela Duarte Raniere confirma Carlos Eduardo na disputa para 2010.

O filho de Agnelo anda meio sumido dos noticiários. Está de férias e promete voltar à cena política em março, quando, segundo ele mesmo declarou ao portal, visitará as cidades do interior do estado. Um peregrino sem mandato e, talvez por isso, acredita Raniere, seu nome não figure entre os pré-candidatos ao comando do Rio Grande do Norte.Com base em pesquisas de opinião pública, o atual vereador e fiel escudeiro de Carlos Eduardo afirma que “aqueles que têm acesso a esses estudos sabem que junto com Rosalba, Carlos é o mais bem avaliado em se tratando de Estado”. De onde vem tanta segurança?Participante da administração passada, Raniere aposta na avaliação do povo em relação ao governo do amigo. “A gestão que ele [carlos Eduardo] fez viabilizou a oportunidade de ser candidato, independente de partido. Eu, como amigo dele, e como sempre visito o povo nas ruas, tenho escutado o sentimento das pessoas de que Carlos Eduardo tem que ser candidato a governador desse estado”.Confira abaixo a entrevista completa concedida aodesta quinta-feira (29).