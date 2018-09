Seca atinge 27 municípios do Rio Grande do Norte

A seca continua a castigar o Nordeste. São 359 municípios de oito estados que enfrentam problemas com a estiagem. No Rio Grande do Norte, a falta de água chegou a 27 municípios.O Maranhão é o único que não registra o problema. Na Paraíba, dos 223 municípios, 68 já decretaram situação de emergência. Na Bahia, a seca chega a 90 municípios e no Piaui são 63 cidades.O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paulistana (PI), Ildo José Rodrigues, informa que a situação é preocupante. Lá, pelo menos 4 mil famílias foram atingidas.Os municípios decretaram situação de emergência e aguardam a homologação do decreto pela Defesa Civil nacional, para que passem a ser atendidos pelo governo federal.No Ceará, a assessora técnica da Defesa Civil do Estado, Ioneide Araújo, informa que 28 municípios estão em situação de emergência, mas esse número deve aumentar.“Por conta da irregularidade temporal e espacial das chuvas, já temos demandas em diversas regiões do estado, totalizando 71 municípios. Desses já temos 28 em situação de emergência, com 18 já sendo atendidos pelo Exercito.”Em Pernambuco, 390 mil pessoas sofrem com a seca que atinge 47 municípios. Em Alagoas são 28, e em Sergipe oito cidades estão em situação de emergência.

* Fonte: Agência Brasil.