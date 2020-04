ABC vence Potyguar de Currais Novos em jogo difícil

Elpídio Júnior Roquete empata para o Potyguar.

Paulinho Macaíba e Ivan marcaram para o ABC, e o zagueiro Roquete fez o gol do Potyguar.

A partida foi equilibrada e sem muitas chances de gols para os dois lados. O primeiro saiu aos 30 minutos do primeiro tempo.

Delano fez boa jogada pela esquerda, livrando-se de dois marcadores e cruzou para Simão. A bola bateu na zaga e sobrou para o atacante alvinegro colocar para o gol.

O Potyguar chegou ao empate oito minutos depois. O zagueiro Roquete aproveitou a sobra de bola após cabeçada de Quirino e defesa de Raniere e mandou pras redes.

A primeira etapa terminou com a equipe curraisnovense pressionando o time da casa, que foi cobrado pela torcida no reinício da partida.

O ABC, no entanto, perdeu Simão, expulso logo no segundo lance do segundo tempo. Ele acertou um carrinho em Ninho e levou o segundo amarelo.

A frasqueira só ficou mais tranqüila aos 10 minutos, quando Ivan fez o segundo gol do alvinegro. O atacante recebeu em profundidade, driblou o zagueiro rapidamente e bateu forte para o gol.

Com o time novamente em vantagem, o técnico do ABC fez uma substituição para garantir o placar. Heriberto da Cunha tirou Paulinho Macaíba e botou o meia Sandro, que voltou ao time praticamente após sete anos.