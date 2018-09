Duque de Caxias, Águia e Brasil vencem e embolam o octogonal decisivo da Série C O Campinense empatou com o Guarani e deixou escapar a chance de se classificar na rodada de hoje

A penúltima rodada do octogonal decisivo do Campeonato Brasileiro da Série C eliminou Confiança e Rio Branco e embolou a disputa pelas três vagas restantes à Série B. Campinense, Guarani, Águia, Duque de Caxias e Brasil seguirão brigando até o próximo domingo para fazer companhia ao Atlético Goiano, campeão e já classificado.



No jogo mais aguardado da antepenúltima rodada, Campinense e Guarani ficaram no 0 a 0, neste domingo, em Campina Grande, e mantiveram suas posições: os paraibanos em segundo lugar, com 20 pontos, e os paulistas em terceiro, com 18.



Em Marabá, o Águia derrotou o líder Atlético Goianiense por 2 a 1. Aleison e Soares marcaram para os paraenses, que chegaram aos 18 pontos, no quarto lugar, e Reinaldo anotou o gol de honra dos visitantes, que permaneceram com 28 pontos.



O resultado mais expressivo deste domingo foi a goleada por 4 a 1 do Duque de Caxias sobre o Rio Branco, em Volta Redonda. Cléber, Douglas Silva, Tinoco e Marquinhos (contra), fizeram os gols que levaram a equipe carioca aos 18 pontos, na quinta colocação. Eliminados, os acreanos descontaram com Marquinhos e ficaram em oitavo lugar, com 13 pontos.



Em Pelotas, o Brasil bateu o Confiança por 2 a 0, com gols de Cláudio Millar e Vainer, e somou 17 pontos. Os cinco triunfos do time gaúcho no octogonal foram conquistados no estádio Bento Freitas. Os sergipanos, já sem chances de classificação, têm 14 pontos.



Todos os jogos da última rodada, marcada para o próximo domingo, às 19h, serão decisivos. O Rio Branco pegará o Brasil, o Confiança receberá o Duque de Caxias, o Atlético Goianiense enfrentará o Campinense, e o Guarani medirá forçar com o Águia.



Com informações do UOL Esporte