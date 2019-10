Sílvio Bezerra: É lamentável essa teimosia do atual presidente em participar de uma eleição sabendo que, juridicamente, não é possível"

Fotos: Vlademir Alexandre Silvio Bezerra: "A Fiern não pode viver de conchavos"

Durante todo o processo, criticou o fato do candidato da situação ser “juiz e parte” ao mesmo tempo. Após a derrota no âmbito administrativo, com sete membros da chapa impugnados, ficou fora da disputa e recorreu à Justiça para garantir o direito de participar de eleição e de impedir a candidatura do atual presidente, Flávio Azevedo. Conseguiu as duas coisas, sendo a primeira com uma audiência de conciliação nesta quarta-feira (19), e a última, em primeira instância, que depois foi revista.Em entrevista ao, Bezerra revela que ainda aposta no voto secreto para conseguir uma vitória e deixa escapar que, caso Flávio ganhe nas urnas, deverá recorrer à Justiça, para que não seja empossado.Silvio Bezerra- Permita-me discordar de sua afirmação, mas é que faço questão de deixar isto bem claro: eu nunca disse que fazia oposição a pessoa de Flávio Azevedo. Isso não seria ético de minha parte. A oposição que faço é ao imobilismo que tomou conta da Fiern nos últimos anos, em uma gestão que não fez pela indústria e pela Federação das Indústrias aquilo que ambas merecem. A Fiern precisa de renovação, de espírito democrático, mas, e acima de tudo, precisa de ação, de luta pela causa dos bons industriais. E a nossa eleição vai trazer de volta uma Fiern atuante, forte e participativa, onde o principal interesse será o do coletivo enunca do individual. Quanto a minha participação na eleição, só posso dizer que é a primeiravitória da nova Fiern, que vai existir com o êxito da nossa chapa, que quer toda a indústria unida pela sua maior causa. Pela causa de todos que a fazem.SB- Ter um entendimento divergente sobre a seriedade do poder judiciário pode ser uma das diferenças entre nós. Penso que a justiça é o melhor lugar para o esclarecimento de dúvidas em qualquer processo, e a maior conselheira da democracia. Daí ter buscado nela o nosso direito de participar. Não tenho culpa se eu, meus companheiros e grande parte dos nossos industriais, temos receio de resolver questões como essa na área administrativa da Fiern, com o atual presidente lutando pela sua reeleição. Conosco na presidência da Federação das Indústrias vai imperar o diálogo, mas a Justiça será nossa luz definitiva, todas às vezes que fornecessário buscar a sua serenidade. Para mim, a Justiça é um bem enorme do nosso regime democrático, e eu a respeito e admiro de forma absoluta.SB- O que estamos discutindo na justiça é o direito que nós da chapa 2 temos de disputar esta eleição e o impedimento da candidatura de Flavio, e não da chapa dele. Essa teimosia do atual presidente em participar de uma eleição sabendo que, juridicamente, não é possível, é lamentável. A sociedade pode ficar pensando que a presidência da Fiern é para favorecimento pessoal e isso não é verdade. Nós fomos buscar na Justiça o legítimo direito de participar como chapa concorrente, mas de forma responsável e desinteressada por qualquer razãode prestígio ou interesse pessoal. O atual presidente deveria reconhecer a fragilidade jurídica da sua presença na chapa e escolher um dos bons nomes que compõem sua chapa para, legalmente, concorrer às eleições. Se o candidato a presidente da chapa 1 fosse qualquer outro companheiro que realmente representasse um sindicato legalmente filiado a Fiern, não estaríamos discutindo nada na Justiça. Como isso não ocorreu, continuo acreditando na Justiça como forma chegarmos a uma conclusão justa para o processo.S.B- Os companheiros que formam a nossa chapa são como a maioria dos companheiros que forma a chapa do atual presidente. Todos eles, legitimamente, podem disputar essa eleição porque representam sindicatos legais da nossa indústria. O único candidato que não deveria estar disputando essa eleição é quem tem a obrigação de dar o exemplo e não insistir em fazer a nossa instituição ser vista equivocadamente pelos industriais e pela sociedade potiguar. Eu, na posição dele, já teria sentado à mesa com os meus companheiros e escolhido alguém que possa, efetivamente, ser eleito e legalmente representar a Fiern. Não podemos negar que na chapa dele há muitos companheiros valorosos e que dignificam a Fiern. Tenho certeza de que essa situação imposta por quem não aceita deixar a cadeira de presidente da instituição está frustrando muitos dos seus possíveis eleitores.S.B- A Fiern não pode viver de conchavos, de aumentos de cargos, de distribuição de favores. É a isso que faço oposição. Pensar em criar mais cargos na diretoria é um atraso, um retrocesso. Nossa proposta é outra, de acabar com o personalismo e fazer a Fiern de todos, semprivilégios de uns, vontades de outros, benefícios de alguns. É nisso que apostamos. E é com essa bandeira que vamos vencer, não porque somos melhores individualmente, mas porque somos melhores para a Fiern, especialmente para quem ainda acredita que ela pode ser, realmente, de todos os industriais.S.B- Não tenho a menor dúvida, só lançamos uma chapa porque ela tem propostas.S.B- Tenho pedido e vou continuar pedindo votos de todos os companheiros eleitores com quem assumo o maior compromisso, a Fiern será nossa, coletiva, democrática, aberta e, verdadeiramente, representante dos interesses de todos os que fazem à boa indústria do RN. Vai acabar o personalismo, vai prevalecer o diálogo e o interesse coletivo.