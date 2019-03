Operação Lord: delegado vai solicitar "dilação de prazo" para o inquérito Odilon Teodósio vai pedir mais trinta dias para concluir os trabalhos e revelou: "há muita contradição entre eles".

O delegado Odilon Teodósio dos Santos Filho, titular do Departamento de Narcóticos (Denarc), vai pedir “dilação de prazo” do inquérito referente a Operação Lord, desencadeada em 20 de outubro deste ano. “Tenho prazo para concluir até o dia 20 deste mês (sábado), mas vou pedir mais trinta dias para finalizar o documento”, declarou.



Ele informou que “mais de 70 pessoas serão ouvidas nessa investigação”. Odilon Teodósio lembra que “com relação aos principais acusados”, a maioria já foi ouvida. “Alguns negam, outros confessam e há muita contradição entre eles”, comentou.



A Operação Lord descobriu um esquema referente de tráfico de drogas na comunidade Beira Rio, na zona Norte de Natal. Com as pessoas detidas, os policiais encontraram armas, drogas, dinheiro e objetos possivelmente oriundo de roubos.



Com relação ao desmembramento de outros crimes cometidos pelos acusados e que podem ser remetidos a outras delegacias, o titular do Denarc fez uma revelação importante. “Tivemos informações que alguns homicídios ocorridos na zona Norte (de Natal) têm autoria atribuída a eles”, afirmou.