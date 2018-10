Suspeita de assalto faz PM fechar trânsito na Prudente

Alex de Souza Policias fortemente armados procuraram bandidos na avenida

De acordo com informações prestadas no local, teriam sido vistos três homens armados dirigindo um veículo Corsa, nas imediações do Banco Real.Suspeitando se tratar de assaltantes a banco, a polícia bloqueou a passagem de veículos na avenida próximo ao cruzamento com a avenida Bernardo Vieira. No entanto, os oficiais não conseguiram localizar o veículo com os suspeitos.“Eles podem ter se evadido após a movimentação de veículos, mas vamos fazer uma ronda para tentar localizá-los”, informou no local um dos policiais militares.