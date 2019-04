Nasemana: Garibaldi não quer deixar o topo do Céu

Confira a lista de bancas nas quais você pode adquirir seu exemplar

, que circula neste sábado (20), destaca: Garibaldi não quer deixar o topo do Céu;

Editorial:

A sociedade brasileira foi surpreendida com mais uma piada de mau gosto aprontada pelo Congresso Nacional, ao aprovar esta semana uma emenda constitucional que permite a criação de mais de 7 mil vagas nas câmaras de vereadores do País;Diógenes Dantas: Costuma-se dizer que a vingança é um prato que se come frio. Mas não foi isso que a gente viu após as eleições em Natal. Os vereadores que fazem oposição a Carlos Eduardo Alves comeram a “refeição” quentinha, pegando fogo;

Saiba quais os demais assuntos abordados pelo Nasemana:

• Na Política: Ele tem um borogodó a mais;• Na Política: Suplentes sem presentes de Natal;• Na Política: "Fafaísmo" luta por nome próprio e autonomia;• Marcos Alexandre: Há mais ou menos um mês, o Senado foi louvado pela maioria dos brasileiros, pelo gesto do presidente da Casa, Garibaldi Filho (PMDB), em devolver ao Palácio do Planalto uma Medida Provisória com "cheiro estranho" e, assim, mostrar poder de autonomia;• Na Entrevista: Maurício Marques - Sem temer a sombra do prefeito Agnelo• 20 Perguntas: Intervalo para ano letivo;• Na Energia: Estado organiza cadeia produtiva do girassol;• Na Cidade: Que Papai Noel traga um saco cheio de presentes;• Na Cidade: Estilhaços da crise;• Na Cidade: Cuidados para voltar à antiga forma;• Na Economia: Preço de cesta natalina varia 110%;• Na Polícia: Demorou, mas saiu;• No Dois: Cada "doido" com a sua mania!!;• No Estilo: Ceia de Natal light;• Na Cultura: Uma lata na mão e uma idéia na cabeça;• Na Tecnologia: O segredo do sol;• Getúlio Soares destaca: Novo portal Nominuto.com;• Pessoas que você precisa conhecer melhor: Tânia Maria Alves Pinheiro;• No Turismo: Turismo e solidariedade;• Zenaide Castro destaca premiação do II Festival do Camarão;• No Esporte: "Monto equipes competitivas e não astros para dar exibição";• No Esporte: Nova força vermelha;• No Esporte: Ele respira esporte - Júlio Patriota;• No Ataque: América está contratando mais um "caminhão" de jogadores;• Alan Oliveira destaca: Novo ginásio, velhos problemas;• Na Gastronomia: A receita de uma Noite Feliz;• Coluna Estar Bem: Hora de comprar o presente da criançada;