Polícia prende homem suspeito de praticar uma série de arrombamentos no litoral Norte O acusado respondia por crime de furto, e a polícia acredita que ele também seja informante de outros bandidos.

A Polícia Militar prendeu na noite desta sexta-feira (2) João dos Santos Filho, 27, apontado pela polícia como um dos principais arrombadores de residências do litoral Norte do Estado.



João dos Santos Filho foi preso em flagrante quando tentava arrombar uma casa na divisa das praias de Pitangui e Graçandu.



O acusado já cumpria pena por furto e se encontrava em regime semi-aberto. Ele foi conduzido para a delegacia de plantão, onde foi reconhecido por uma de suas vítimas, o proprietário de um bar na estrada de Jenipabu.



De acordo com informações repassadas pelo comandante do pelotão de Extremoz , tenente Rodrigo Couceiro, João dos Santos Filho não só realizava os arrombamentos, mas também era informante de outros bandidos.



“Ele circulava nas proximidades de seus futuros alvos, verificando se não tinha ninguém nas casas. Se elas estivessem ocupadas, ele repassava a informação para que outros fossem e fizessem o serviço”, esclareceu tenente Couceiro.



A prisão é considerada de grande importância pela polícia, pois com o informante dos assaltos preso, é questão de tempo para a polícia chegar aos bandidos que têm tirado o sono dos veranistas e preocupado a população que reside nas praias.



O tenente pede à população que tome certas precauções, pois para os bandidos o melhor horário é entre às 19h e 20h, quando a população está jantando ou descansando. Outra dica é sempre deixar as janelas e portões da casa fechados e tomar cuidado com movimentos suspeitos.