Horário das missas em Natal Boa parte das celebrações mantém o horário tradicional da meia-noite.

Os fiéis celebraram, nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, o nascimento de Cristo. Em Natal, cerca de 30 Igrejas realizarão missas em comemoração a data. Boa parte das celebrações, apesar de acontecer em outros horários, mantém o horário tradicional da meia-noite.





Horários das missas:



Catedral Metropolitana

Cidade Alta - 18h; 22h e meia-noite



Área Pastoral Jesus Bom Pastor

Bom Pastor- Meia-noite



Área Pastoral de São João Batista

Ponta Negra - 21h



Capelania do Campus Universitário

Anfiteatro do Campus - 20h



Beato Ambrósio Francisco Ferro

Planalto - 20h



Bem-Aventurado Pe. José de Anchieta

Lagoa Nova II - 20h



Bom Jesus das Dores

Ribeira - 22h30



Cristo Rei

Pirangi - 20h



Cristo Ressuscitado

Ponta Negra - 19h



Nossa Senhora Aparecida

Neópolis - 19h30



Nossa Senhora Auxiliadora

Felipe Camarão - 23h



Nossa Senhora da Candelária

Candelária - 20h



Nossa Senhora das Graças e Santa Terezinha

Tirol - 20h



Nossa Senhora de Fátima

Parque das Dunas - 22h



Nossa Senhora de Lourdes

Petrópolis - 21h



Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Meia-noite



Sagrada Família

Rocas - Meia-noite



Sagrado Coração de Jesus

Morro Branco - 19h



Sant’Ana

Soledade II - 23h



Santa Clara

Pitimbu - 18h



Santa Luzia

Boa Esperança - 22h30



Santa Maria Mãe

Santa Catarina - Meia-noite



Santo Afonso Maria de Ligório

Mirassol - 19h30



Santo Antônio de Pádua

Parque dos Coqueiros - 22h30



São Camilo de Lélis

Lagoa Nova I - 20h



São Francisco de Assis

Cidade Satélite - 19h30



São João Batista

Lagoa Seca - 21h



São João Bosco

Guamoré - 22h



São Lucas

Amarante - 21h



São Pedro

Alecrim -20h



São Sebastião

Alecrim - 23h