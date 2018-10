Parceria do Sesi, SEL e Comitê contra a Fome realiza edição dos Jogos da Solidariedade

Divulgação/SESI Lúcia de Fátima Costa, dir. operacional do Sesi, mais uma vez apóia os Jogos da Solidariedade

Várias instituições carentes de nossa cidade serão beneficiadas com as ações dos “papais noéis”, aliás, essa é a oportunidade que todos terão para realizarem ações de engrandecimento para minorar o sofrimentos dos mais necessitados.Serão realizadas competições nas modalidades de futebol, futsal, golfe, badminton, xadrez, natação e pesca. A diretora operacional do Sesi, Lúcia de Fátima Costa, que tem respaldado e incentivado a ação nas últimas edições, se reuniu com o professor José Jamilson Martins, presidente do Comitê Esportivo Contra a Fome, definindo as várias atividades que serão promovidas este ano.A grande novidade, o diferencial da edição de 2008, será um show musical, que terá como objetivo arrecadar alimentos para as crianças carentes atendidas por instituições. E o Sesi já definiu a primeira modalidade a aceitar as primeiras inscrições para o evento.O ex-craque Sandoval, que defendeu vários clubes do Estado, responsável pela modalidade de futebol, já abriu trabalhos para os interessados - clubes, bairros, associações, empresas, e etc . Os interessados deverão fazer o contato com o professor pelo fone 9985-8587. Cada equipe inscrita terá a doação limite mínimo de 15 latas de leite para inscrever sua equipe na “competição.”