Ipem apreende pescado em supermercado de Natal Os resultados apontaram para erros graves em relação ao peso informado na embalagem e o real do pescado.

O Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (Ipem/RN) apreendeu na manhã desta quarta-feira, dia 26, 108 unidades de 800g de pescado da marca Pescados da Cruz, em um supermercado, na Avenida Salgado Filho.



A apreensão foi motivada por meio de uma denúncia feita a Ouvidoria do Ipem, onde fiscais coletaram amostras do produto e levaram para análise no laboratório do Instituto.



Nesse tipo de análise específica a tolerância é de acordo com a tabela do Instituto Nacional Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro).



Os resultados apontaram para erros graves em relação ao peso informado na embalagem e o real do pescado, superando a marca de 10%, uma diferença muito além da permitida.



*Com informações com o Ipem