Urbana tem 10 dias para limpar lagoa de captação de Ponta Negra Prazo foi estabelecido em um Termo de Ajustamento de Conduta assinado entre a Urbana e o Ministério Público. Lagoa será redimensionada.

A Urbana tem até o dia 5 de dezembro para retirar o lodo e o lixo existentes na lagoa de captação da Vila de Ponta Negra. O prazo foi estabelecido em um Termo de Ajustamento de Conduta assinado entre a companhia municipal e a Promotoria de Defesa do Meio Ambiente de Natal. Caso o termo não seja cumprido, a Urbana terá que pagar multa diária de R$ 1 mil.



A lagoa de captação é fruto de uma parceria entre o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI) - da Aeronáutica -, e o Município de Natal e visa auxiliar na drenagem da Vila de Ponta Negra. A lagoa passa por um redimensionamento, com a construção de um muro de arrimo para aumentar a sua capacidade útil.



Segundo o texto do Termo de Ajustamento, moradores encaminharam um abaixo assinado ao Ministério Pùblico informando que a “lagoa está muito suja e sem a devida manutenção”.



O promotor João Batista Machado Barbosa lembra que a limpeza que será feita pela Urbana “não dispensa a realização de outras ações a serem desenvolvidas pelo Município de Natal, como uma fiscalização efetiva contra o despejo clandestino de água servida na lagoa e a avaliação da capacidade de suporte da mesma, em razão das obras que estão ali sendo feitas e os possíveis impactos nas casas vizinhas se houver uma forte precipitação em Natal”.



Pelo Termo, a Urbana fica ainda obrigada a encaminhar um relatório do serviço executado à Promotoria de Defesa do Meio Ambiente até cinco dias após a conclusão dele. A companhia também “obriga-se a realizar, preventivamente, uma vistoria na lagoa de captação de Ponta Negra, até o último dia útil de cada trimestre, com o objetivo de verificar o acúmulo de lixo e a realizar uma eventual limpeza no local, se for necessário”.