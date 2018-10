Medicina é o curso mais concorrido da UFRN

Vlademir Alexandre O Vestibular 2009, que começa neste domingo (23), traz 25.405 inscritos.

São 17,68 pessoas por vaga, o que representa 1591 concorrentes para as 90 vagas oferecidas. Em segundo lugar na preferência do vestibulando ficou o estreante graduação em design, com 14 alunos por vaga.Na terceira posição, o curso de psicologia, com 609 inscritos cobiçando uma das 45 vagas. A coordenadora da Comissão Permanente do Vestibular (Comperve), Bethânia Leite diz que a despontada do curso de design é resultado de uma demanda reprimida.Design faz parte do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), que proporcionou a UFRN o aumento de 1643 vagas.O Vestibular 2009, que começa neste domingo (23), traz 25.405 inscritos, e teve aumento de duas mil inscrições se comparado ao ano passado.