ABC estreia com vitória sobre os donos da casa na Copinha Na próxima quarta-feira o desafio será contra o favorito do grupo, o Flamengo do Rio de Janeiro.

Era tudo que a Frasqueira esperava. Uma estréia com vitória sobre os donos da casa. O ABC venceu na tarde deste domingo, jogando em Hortolândia, no Estádio Nelson Cancian, o SEV-Hortolândia por 2 a 1, na primeira rodada da primeira fase da 40ª Copa São Paulo de Futebol.



A vitória dá uma tranqüilidade maior aos comandados de Vasiil Mendes, já que era considerado jogo chave para que a equipe continuasse a pensar na vaga para a próxima fase. Apenas o primeiro colocado e os dez melhores segundos, pelo indice técnico classificarão . O ABC, com a vitória, fica com os três pontos e o SEV, na lanterna sem nenhum ponto.



Na primeira etapa as duas equipes brigaram bastante e a partida foi muito equilibrada. No começo da etapa final, o SEV foi com tudo para cima do ABC e abriu o placar com o atacante Adrianinho. Após cruzamento da esquerda, de Jonathan, o matador subiu mais alto que todo mundo e cabeceou para o fundo das redes.



Sem perder tempo, o ABC pressionou o SEV e três minutos depois chegou ao empate com o zagueiro Jackson. Após cobrança de falta, a zaga falhou na linha de impedimento e, sozinho, Jackson tocou para as redes.



Querendo a vitória o time de Hortolândia foi com tudo para cima, mas sem conseguir fazer o gol, jogando duas bolas na trave e o goleiro Welligton fazendo boas defesas, o SEV tomou a virada em um contra-ataque.



Após jogada rápida, a bola sobrou para Édson, que cara a cara com o goleiro só tocou na saída e fez o gol da vitória do time potiguar.



Próximos jogos

Na próxima quarta-feira, o SEV enfrenta o União Barbarense, às 16 horas e no jogo de fundo o ABC joga contra o Flamengo-RJ, às 18 horas.



Ficha Técnica



SEV-Hortolândia 1 x 2 ABC-RN



Local: Estádio Nelson Cansian, em Hortolândia

Árbitro: Eduardo Dul

Gols: Adrianingo aos 10'/2T (SEV-Hortolândia); Jackson aos 18/'2T e Eduardo aos 40'/2T (ABC-RN)



SEV-Hortolândia

Diego; Roberto, Diogo e Tarcisio; Pedro, Flávio, Max (Vitor), Samuel e Guilherme (Jhonny); Julio Cesar (Edinho) e Adrianinho

Técnico: Serjão



ABC-RN

Welligton, Édson, Eduardo e André; Paulinho, Luciano, Sorato, Coimbra (Luã) e Iury (Jorginho); Jakson (Johnson) e Wlademir.



Todos os resultados



Campinas 5 x 1 Flamengo (PI)

Taboão da Serra 1 x 0 Rio Preto

Brasiliense (DF) 1 x 1 Guarani

Vitória (BA) 2 x 3 Fortaleza (CE)

PAEC 1 x 0 Maranhão (MA)

Nacional 0 x 0 SE Ypiranga (PE)

Primavera 3 x 0 Trem (AP)

SEV-Hortolândia 1 x 2 ABC (RN)

Grêmio (RS) 4 x 3 Portuguesa de Desportos

Jacareí 0 x 2 Paulista

Força 3 x 0 Misto

Internacional (RS) 3 x 1 Noroeste

Grêmio Barueri 2 x 1 São José (RS)

União São João 1 x 0 Botafogo

Paulínia 0 x 3 Santo André

Juventude (RS) 1 x 0 São Caetano

Flamengo (RJ) 1 x 1 UA Barbarense

Taubaté 2 x 0 Nacional (AM)

Atlético (PR) 0 x 0 Porto (PE)

Figueirense (SC) 2 x 0 Marília

São José 1 x 3 Araguaína (TO)

CRB (AL) 2 x 0 Londrina (PR)

Bahia (BA) 1 x 2 Sorocaba

Goiás (GO) 1 x 1 Mirassol

Avaí (SC) 1 x 2 América (MG)

América 1 x 0 União (MT)

Vila Nova (GO) 4 x 2 Paraná (PR)

Santos 4 x 0 CENE (MS)



Com informações da Federação Paulista de Futebol