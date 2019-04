Preso mata outro dentro de Alcaçuz Nesta terça-feira (23), Frankielen Batista da Silva foi morto a cutiladas por outro detento.

Mais uma morte foi registrada dentro da penitenciária de segurança máxima do Rio Grande do Norte, em Alcaçuz, Nísia Floresta. Desta vez, no entanto, o preso não foi decapitado como das outras duas mortes mais recentes. Nesta terça-feira (23), Frankielen Batista da Silva foi morto a cutiladas por outro detento.



Segundo informações de agentes penitenciário do presídio de Alcaçuz, a vítima era do pavilhão 1 e teria discutido com o também detento Edmilson Dias. O corpo foi encontrado na quadra da unidade e ainda não se sabe se foi realmente Edmilson quem matou Frankielen ou se ele contou com a ajuda de mais alguém.



Este é o terceiro caso de morte dentro da penitenciária considerada de segurança máxima no Estado. No dia 19 de fevereiro, o latrocida José Teodósio da Silva, 35 anos foi morto e teve a cabeça arrancada pelos outros presos. Já no dia 26 de fevereiro, o segundo caso de degola foi registrado. Ericson Ribeiro do Nascimento, de 32 anos, também foi brutalmente assassinado.