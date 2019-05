Decreto que regulamenta Fundo Soberano será publicado ainda hoje A informação foi confirmada pelo secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Machado, ao sair de reunião no Palácio do Planalto.

O decreto que regulamenta a operação do Fundo Soberano sairá em edição extraordinária do Diário Oficial da União hoje (29) à noite. A informação foi confirmada há pouco pelo secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Machado, ao sair de reunião no Palácio do Planalto.



Com o decreto, o governo definirá o valor e a forma das emissões de títulos públicos que somarão R$ 14,2 bilhões. O dinheiro servirá para financiar o Fundo Soberano, poupança equivalente a 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), que poderá ser usada para aquecer a economia em momentos de crise.



Apesar de ter aprovado a lei que criou o fundo, o Congresso Nacional não aprovou os créditos do Orçamento Geral da União que serviriam de fonte de recursos para a poupança fiscal. Para permitir que os R$ 14,2 bilhões economizados neste ano fossem usados em 2009, o governo editou, na última quarta-feira (24), uma medida provisória que autorizava a emissão dos títulos públicos para compor o fundo.



O decreto também deverá instituir um conselho deliberativo, composto pelos ministros da Fazenda e do Planejamento e pelo presidente do Banco Central, que decidirá como o Fundo Soberano será utilizado. Outra novidade prevista é a instituição do Fundo Fiscal de Investimentos e Estabilização (FFIE). Gerido pelo Banco do Brasil, o FFIE receberá os recursos do Fundo Soberano.