Consepol dá posse aos novos conselheiros Novos membros do Conselho estarão à frente da entidade no biênio 2009/2010.

Os nove delegados de classe especial, mais cinco de 3ª classe, um agente e um escrivão tomaram posse nesta quarta-feira (14) no novo Conselho Superior da Polícia Civil (Consepol). A solenidade realizada na sede da Associação dos Delegados da Polícia (Adepol), em Mãe Luiza, oficializou os nomes dos membros que estarão à frente do Conselho no biênio 2009/2010.



Eles haviam sido eleitos pelos demais membros da Polícia Civil em pleito realizado no dia 18 de dezembro do ano passado. Além de ter a função de fiscalizar, julgar e tomar medidas a fim de melhorar o trabalho policial do Rio Grande do Norte, é do Consepol que sairá o nome do novo delegado-geral da Polícia Civil do Estado.



O Secretário da Segurança Pública e da Defesa Social, Agripino Oliveira Neto, explicou que o nome do novo delegado geral deverá ser escolhido nos próximos dias pela governadora Wilma de Faria. Ele anunciou que a Sesed iniciará em breve três cursos de qualificação profissional para os policiais civis, entre outros projetos já em curso, como o que prevê a reforma de algumas delegacias.



O atual delegado-geral, Bem-Hur Cirino de Medeiros agradeceu a todos os colegas pelo trabalho desempenhado nos dois anos em que esteve a frente da instituição e cobrou que os novos membros do Conselho se empenhem cada vez mais. "Tenho a consciência que fiz tudo que estava ao meu alcance e que minha saúde permitiu. Com isso, espero os novos conselheiros possam fortalecer ainda mais a Polícia Civil", destacou o ex-presidente do Consepol.



Em nome dos demais membros eleitos, o delegado Albérico José Norberto falou aos presentes na cerimônia e também citou as expectativas para o futuro. "Temos certeza que o biênio 2009/2010 será de muita dificuldade, mas, será principalmente de realizações, através de esforços do Governo do Estado".



Albérico Norberto completou afirmando que: "juntos, todos nós vamos lutar para a cada dia melhorar a instituição". Além de Albérico, tomaram posse nesta quarta-feira os delegados de classe especial Chrystian Cirino de Medeiros, Plácido Medeiros de Souza, Ana Claudia Saraiva Gomes, Sérgio Fernando Leocádio Teixeira, Magnus Augusto Praxedes Barreto, Maria do Carmo Alves Macedo, Maurílio Pinto de Medeiros e Elias Nobre de Almeida Neto.



Outros cinco delegados de 3ª Classe também compõem o Conselho. São eles: Renato Batista da Costa, Henrique Maia Medeiros Cavalcanti, Virginia Karla Gomes, Laerte Jardim Brasil e Ronaldo Gomes de Moraes. Os outros dois nomes são o agente da Polícia Civil Ranulfo Alves de Melo Filho e o escrivão Luiz Alberto Bezerra Emereciano.