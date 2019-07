Governo assina convênio com japoneses

Marília Rocha Convênio foi assinado no final da manhã desta sexta-feira, na Seplan.

“Essa assinatura é o primeiro passo do desafio que é provar que o cultivo das oleaginosas é viável e possível no Rio Grande do Norte”, destaca o secretário de Energia, Jean-Paul Prates. Ele afirma que a cadeia está sendo organizada em todos os quesitos de esmagamento e comercialização, estando a compra assegurada por cinco anos pela Petrobras.A governadora Wilma de Faria declarou a importância do projeto para o Rio Grande do Norte. “A inclusão social dos agricultores familiares numa região como o semi-árido oferece melhores condições econômicas para a população, além da geração de uma nova planta para produzir óleo com valor agregado”, comemora.Sobre a parceria com o Japão, Wilma de Faria comentou a importância do intercâmbio tecnológico com um país com nível internacional.O convênio com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica) está inserido no Programa Estadual de Energia (Proage) para geração de biocombustíveis e foi comentado pelo coordenador do Jica, Katsuhiko Hoga. “O projeto é um marco para a melhoria na qualidade de vida da população, na medida em que propicia aumento de emprego e renda”, afirma.O coordenador também destacou os benefícios ambientais pela utilização dos combustíveis limpos, uma preocupação mundial.