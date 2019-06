Vice-presidente estadual do PMDB defende candidatura própria do partido em 2010

Maiara Cruz Elias Fernandes defende candidatura própria do PMDB em 2010.

As declarações de Fernandes ao, na manhã desta segunda-feira (12) vão contra as pretensões do senador, Garibaldi Filho que já fala em apoio à senadora Rosalba Ciarlini (DEM) na disputa pelo cargo, hoje ocupado por Wilma de Faria (PSB), ex-aliada de Gari na eleição municipal. Os dois líderes partidários encerraram 2008 trocando farpas.Elias lembra que Garibaldi precisa analisar bem a questão, “pois o PMDB é o maior aliado do presidente Lula a nível nacional”. Sendo assim, “embarcar” numa candidatura com o DEM, não seria a melhor das escolhas.Entre os nomes, considerados “bons” para representar o partido no pleito, o vice-presidente citou o próprio Garibaldi, “mas ele já disse que não quer”. Além dele, o deputado federal, Henrique Alves.“Hoje, ele [Henrique] é um político de projeção nacional. Coordena uma bancada de noventa e oito deputados, seria viável”.Apesar de opinar sobre o assunto, Elias reconhece que não há nada concreto. Ele ressalta que mesmo externando opiniões contrárias, a relação pessoal entre Henrique e Garibaldi não enfrenta nenhuma baixa. “Cada um tem um ponto de vista”.Enquanto Garibaldi chegou a declarar que “Wilma deu o grito de guerra” ao criticar sua atuação como presidente do Congresso Nacional em favor do Rio Grande do Norte, Henrique revelou a coluna do jornalista Diógenes Dantas, noque suas conversas com a líder do PSB ainda não terminaram: “da minha parte não, eu vou continuar conversando com a governadora, inclusive politicamente”.