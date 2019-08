Cônsul dos Estados Unidos visita o RN Em reunião na Casa da Indústria, Christopher Del Costro, confirmou a vinda do embaixador norte-americano ao Estado.

O cônsul dos Estados Unidos está visitando a capital do Rio Grande do Norte durante essa semana. O motivo é a tentativa de estreitamento de relações entre o país e o Brasil, com objetivo de estabelecer parcerias entre as economias.



Depois de uma maratona de reuniões com o presidente da Federação das Indústrias (Fiern), Flávio Azevedo e com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, José Rufino Júnior, o cônsul Christopher Del Costro, recebeu as informações técnicas do Rio Grande do Norte.



Outro ponto abordado pelas reuniões foi a visita do embaixador norte-americano Clifford Sobel, que manifestou interesse em se reunir com o segmento empresarial potiguar.



Flávio Azevedo e José Rufino Júnior reafirmaram o interesse do estado em estabelecer uma parceria mais intensa com os Estados Unidos, principalmente nas áreas de petróleo e gás, fruticultura e transferência de tecnologia para as pequenas e médias empresas.