ABC contrata o volante Rogério, ex-Fortaleza

A diretoria alvinegra segue trabalhando e reforçando a equipe para a temporada 2009. Na manhã deste domingo (25), o presidente ABCdista, Judas Tadeu, confirmou mais um contratado, o volante Rogério, 22 anos, que estava atuando no Fortaleza/CE. O jogador chega por indicação do treinador Heriberto da Cunha, com quem trabalhou no Tricolor cearense durante o Campeonato Brasileiro da Série B 2008.O jogador vem por empréstimo, junto ao Fortaleza/CE, e fechou contrato de um ano com o Mais Querido. Rogério chegará a Natal na noite deste domingo (25), e na tarde de amanhã (26), será apresentado oficialmente à imprensa e torcida no CT Alberi Ferreira de Matos.Judas Tadeu adiantou que as contratações não param por aqui, e que nesta segunda-feira (26), mais uma grande contratação poderá ser anunciada. “Estamos negociando com mais um grande jogador e esperamos nesta segunda-feira chegar a um acordo”, disse o presidente alvinegro.Conheça um pouco mais do novo reforço do ABC:Rogério Antônio Siqueira dos Santos – RogérioPosição: VolanteNascimento: 09/05/1986 (22 anos)Naturalidade: Fortaleza (CE)Clubes: Iniciou a carreira nas categorias de base do Fortaleza/CE, teve uma passagem pelo Aracati/CE em 2006, mas no ano seguinte retornou ao Tricolor do Pici, onde vinha atuando.Fonte: www.abcfc.com.br