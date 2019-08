Emenda de Luís Carlos prevê intervenção do Concidade para aprovar projeto A proposta de criação do Plano de Desenvolvimento Sustentável e Integrado do Natal não permitia essa intervenção.

De acordo com a proposta original do Plano de Desenvolvimento Sustentável e Integrado de Natal, projeto enviado à Câmara Municipal e que deve ser votado nesta quinta-feira (22), nem o Conselho da Cidade (Concidade) como também o legislativo municipal poderiam intervir na idealização e aprovação da matéria.



Ao observar esta “falha”, o vereador Luís Carlos (PMDB) disse que teve uma conversa ontem (21) à tarde com o secretário de planejamento, Augusto Viveiros.



“Eu expliquei que do jeito que estava o projeto, se aprovássemos nós daríamos carta branca para a prefeita, ou seja, sem passar pelo conselho da cidade, nem pela Câmara Municipal. A emenda prevê que o projeto terá que além de avaliar, o conselho da cidade também deverá aprovar o projeto que ainda irá para apreciação dos vereadores”.



Proposta semelhante está sendo defendida pela vereadora Júlia Arruda do PSB. Segundo Luís Carlos a emenda dele já está pronta e foi acordada com o secretário de planejamento que o projeto entrará em votação nesta tarde de quinta-feira (22), "já com a mudança”.