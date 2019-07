Micarla apresenta balanço financeiro da Prefeitura na sexta-feira

Júlio Pinheiro Micarla aguarda informações dos secretários.

O levantamento das informações foi solicitado por Micarla desde o início do mês, quando foram empossados os secretários. A expectativa inicial era de que os dados fossem coletados e repassados à prefeita no último dia 12. Contudo, o grande volume de informações impossibilitou o cumprimento do prazo.As informações também eram necessárias para que a prefeita e seus auxiliares pudessem finalizar o projeto de Reforma Administrativa, que será votado durante a convocação extraordinária a partir do dia 20 deste mês.O secretário municipal de Administração, Roberto Lima, está encarregado de coletar os dados de todas as pastas e enviar ao Gabinete da prefeita. De acordo com o titular da Semad, a descentralização de algumas informações nas próprias secretarias dificultam o trabalho.“Secretarias como a de Educação e Saúde, que são as que têm mais terceirização, têm as informações bastante descentralizadas. Pedi para solicitarem tudo isso em todas as pastas e até o fim da tarde deveremos estar fechando tudo”, disse Roberto Lima.A exposição das informações coletadas pelos secretários do município será realizada às 10h da sexta-feira (16), no Salão Nobre do Palácio Felipe Camarão.

Palestra

Na manhã desta quinta-feira (15), os secretários municipais participaram de uma palestra ministrada pelo apresentador e vereador de São Paulo Gabriel Chalitta.No encontro, o parlamentar paulista mostrou exemplos de pessoas bem-sucedidas na via pública e que agiram com ética durante o exercício de seus mandatos. Além disso, mostrou a necessidade de fazer da administração pública um serviço à sociedade, e não uma promoção pessoal.