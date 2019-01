Empresas ainda descumprem regras de atendimento ao consumidor

Na primeira semana de funcionamento das novas regras para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), muitas empresas ainda apresentam problemas no atendimento à legislação.De acordo com um monitoramento realizado pelo Procon de São Paulo, o setor que mais apresentou irregularidades foi o financeiro.Os principais problemas encontrados nos call centers foram relacionados ao tempo de espera, com 17 registros de irregularidades; a falta de serviços especiais para pessoas com deficiência, com 13; e a indisponibilidade do serviço, com dez ocorrências. Outras nove empresas não garantiram a opção de contato com o atendente no primeiro menu eletrônico, como prevê o decreto.O diretor de Fiscalização do Procon-SP, Paulo Arthur Goés, disse que as empresas já deveriam estar adaptadas às novas regras, e garante que o Procon vai exigir a adequação “para ontem”.“Essas normas deveriam ser o manual de procedimento de qualquer empresa séria, como, por exemplo, não desligar o telefone na cara do consumidor quando ele está sendo atendido. É algo que, ao meu ver, não precisaria de um decreto para dizer isso para um fornecedor de produtos e serviços”, destacou.Para Goés, a participação do consumidor é fundamental para que as empresas se sintam obrigadas a cumprir as normas.“É muito importante que o consumidor seja o protagonista dessa relação. O decreto traz uma mudança de paradigma, porque se antes nos sentíamos impotentes diante de uma má prestação de serviços, hoje o consumidor pode exigir a gravação com os dados da conversa, e a partir daí tomar medidas, como, por exemplo, uma denúncia no órgão de defesa do consumidor”.O Procon-SP fiscalizou 68 empresas dos segmentos de planos de saúde, bancos, financeiras, cartão de crédito, telefonia fixa e móvel, companhias aéreas, energia elétrica e televisão por assinatura. Os fiscais acessaram o site das empresas e fizeram ligações telefônicas para constatar o cumprimento das novas regras.O Ministério da Justiça realizou um monitoramento, em parceria com Procons, ministérios públicos, defensorias públicas e entidades civis. Segundo a avaliação, os setores de transporte terrestre e telefonia são os que apresentam maior dificuldade na adequação às novas regras.A avaliação foi feita a partir de dados fornecidos pelas próprias empresas, por meio de um formulário enviado pelos Procons.O monitoramento do ministério também mostra que a maioria das empresas, principalmente do setor financeiro e de cartões de crédito, já está devidamente preparada para atender os clientes ao telefone, conforme as novas regras.O Ministério da Justiça também disponibilizou um site para que a sociedade acompanhe as novas regras, tire dúvidas, além de conhecer os resultados da pesquisa realizada com as empresas.As empresas que não se adequarem ao decreto poderão ser autuadas pelo Procon e responderão a processo administrativo com aplicação de multa. As multas variam entre R$ 212 a R$ 3,1 milhões de acordo com a gravidade e quantidade de infrações cometidas.