Walter Alves diz que aliança do PMDB com Governo não vem de cima para baixo

Gabriela Barreto Walter Alves defende independência na Assembléia.

Durante a reunião da bancada governista que ocorreu na quarta-feira (5), em Brasília, o senador Garibaldi Filho e o deputado Henrique Eduardo Alves, ambos do PMDB, foram convidados a participar. Apenas os membros do Democratas foram excluídos do encontro. Walter, porém, não acredita que a atitude dos parlamentares seja de se estranhar.“O PMDB manteve no estado a aliança que o partido tem a nível nacional, e não foi uma decisão dos dirigentes do partido aqui, não é uma decisão que vem de cima para baixo aqui no estado. Já estamos ajudando o Governo desde a eleição deste ano”, disse o parlamentar, que ainda aguarda a convocação da reunião da legenda pelo presidente estadual do PMDB, Henrique Eduardo Alves.Apesar de defender que a legenda mantenha a aliança com o PSB, da governadora Wilma, Walter defende, também, que o partido não ingresse na administração.“A minha posição é a de independência, por isso defendo que não ocupemos espaço no Governo. Mas só falo por mim”, declarou.Os membros do PMDB continuam aguardando a reunião do partido para a avaliação das eleições municipais e, inclusive, para que seja discutida a possibilidade de ingresso do PMDB no secretariado estadual.