Elucubrações, premonições e invencionices

Ana Paula Oliveira Kelps Lima é um dos vips: Vai, não Importa a Pasta.

Para entrar na seleta lista dos "cotados" é preciso preencher pelo menos dois importantes critérios, a saber: ter apoiado a pevista durante a campanha e ser ligado de alguma forma ao senador José Agripino Maia (DEM).Como as duas coisas se confundem, a lista acaba se tornando extensa e diverte os considerados

- Vai, não Importa a Pasta. Um

Vlademir Alexandre Murilo Felinto: "O Turismo deve servir como coordenador de outros serviços"

Itaércio Porpino Augusto Viveiros não fala mais nada: diz que "mergulhou nas profundezas".

inconteste é o advogado Kelps Lima, cotado para a STTU. "STTU? Mas não era Turismo? Olha que eu estou também avaliando o Turismo", tenta despistar o astuto democrata. Não convence.Felinto, como os demais entrevistados dessa matéria, falou apenas no campo das hipóteses e negou veementemente que tivesse sido convidado. Outros bons nomes para a pasta seriam o hoteleiro Mário Barreto e o empresário Ricardo Bezerra.Outro

Arquivo Kalazans Bezerra, cotado para a Semurb, defende que o Plano Diretor deve seja mais objetivo.

Vlademir Alexandre Para José Vanildo, importância do esporte pode ser comparado ao do turismo.

"de peso" é o também advogado Augusto Viveiros (DEM). Depois de conceder entrevista a um jornal local já falando como secretário e receber uma correção em público da futura prefeita, "mergulhou nas profundezas", como ele mesmo define, e não fala mais nada. Mas são favas contadas: vai para o Planejamento.Quando se pensa em Educação, a coisa se complica. A ex-secretária de Wilma, professora Ana Cristina Cabral? A também professora Eleika Bezerra? O ex-vereador Olegário Passos (PV)?“Caso fosse convidado, teria que conversar com ela, ver quais seriam suas prioridades antes de aceitar”, faz doce Olegário, que ficou de fora, junto com Edson Gutemberg (PV) e Kalazans Bezerra (PV), da segunda equipe de transição anunciada essa semana.Para os futurólogos potiguares, entretanto, a dispensa não significou muita coisa: os três permaneceram na lista dos cotados. Pensou em Kalazans, lembrou da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e |Urbanismo (Semurb). Ele garante que ainda não chegou a pensar no assunto, tão ocupado que esteve durante a transição.Mas o engenheiro civil cede a nosso pedido e revela qual seria a boa plataforma de governo. “Tem que modernizar a Semub, capacitar o pessoal, estabelecer melhor critérios reguladores e trazer mais segurança para os empresários e ambientalistas.” Para ele, o Plano Diretor de Natal precisa sair da subjetividade. A irmã do deputado Ricardo Motta, Diana Motta, também aparece na lista.O médico psiquiatra Edson Gutemberg também continua um nome fortíssimo, sendo que para a Saúde. “Se sentíssemos que teríamos todas as condições para fazer a Secretaria funcionar de verdade e diminuir o sofrimento do povo, aceitaria”, reflete. A indicação dos médicos Ricardo Curioso, que administra o hospital Luiz Antônio, e o otorrinolaringologista Pedro Cavalcante, no entanto, podem surpreendê-lo.O que não deve surpreender ninguém é a indicação de outro médico, Iaperi Araújo, para a Capitania das Artes. "É claro que eu aceitaria”, antecipa, ansioso, o ginecologista. Pouca gente sabe, mas o ex-PFL de carteirinha está agora curtindo outras praias: há quatro anos ele pertence ao PMN “para atender a um pedido de uma amiga”. Outros nomes cotados para administrar a Funcarte são o cantor Fernando Luís, pai da modelo Fernanda Tavares, e o jornalista Rodrigues Neto, da TV Ponta Negra.Para a Casa Civil, o nome da vez é o do assessor de Marcelo Navarro, Fernando Rezende, mas a forte ligação do ex-reitor da UnP Manoel Pereira (DEM) com José Agripino o coloca em posição de vantagem. Ele desconversa. “Isso não existe, já dei minha parcela de contribuição, meu ciclo acabou”.



João Faustino poderá ter uma pasta só para ele, a de Articulação Política.

E não será só essa. Se seguir suas promessas de campanha, a futura prefeita criará também a Secretaria de Defesa Social assim que pisar no Palácio Felipe Camarão. Para inaugurar a função, ela deve escolher entre o delegado Sérgio Leocádio, o vereador eleito Heráclito Noé (PPS), a ex-secretária da pasta em Diadema (SP), Regina Miki, e a ex-secretária adjunta de Segurança Pública do Estado e delegada Kalina Leite Gonçalves.Como presidente da Urbana ficaria João Bastos, que já administrou a Datanorte e ficou ao lado de Rogério Marinho na famosa convenção do PSB. Na Secretaria de Obras e Viação, deve assumir Demétrio Torres ou Aníbal Machado. O vereador Edivan Martins (PV), que acaba de desistir da liderança do prefeito Carlos Eduardo (PSB), deve ganhar a Ação Social. E se cogita que o porta-voz da Prefeitura a partir do dia 1º será o editor de política do JH 1ª Edição, jornalista Jean Valério. Isso se não puxarem o tapete dele até o dia 15.