Soares Junior responderá pelo Turismo

Vlademir Alexandre Soares Júnior já foi técnico do Idema.

Soares Júnior foi técnico da Fundação Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (Idema), superintendente do Instituto de Desenvolvimento Urbano e Regional, além de ter sido coordenador geral do Programa para o Desenvolvimento do Turismo (Prodetur-RN).Também foi diretor geral do Instituto de Gestão e Formação em Turismo do Rio Grande do Norte e coordenador da Asessoria Técnica da Secretaria de Turismo do Estado.