São Silvestre termina com vitória de uma etíope e um queniano Brasil subiu ao pódio apenas na prova feminina.

A etíope Yimer Wude venceu ontem (31) a prova feminina da corrida de São Silvestre, nas ruas de São Paulo com o tempo de 51 minutos e 37 segundos. A brasileira Fabiana Silva chegou em 2º lugar e dividiu o pódio com outras três brasileiras: Marily dos Santos (3°), Marizete dos Santos (4°) e Luzia Souza Pinto (5°).



Na prova masculina, o queniano James Kipsang foi o primeiro a completar os 15 quilômetros do percurso, em 44 minutos e 42 segundos, confirmando a tradição dos atletas de seu país na São Silvestre, que, desde 1945, já venceram 11 edições da prova.



O segundo e o terceiro colocados, na categoria masculina, também são quenianos: Evans Cheruyot (2°) e Mutai Koech (3°). Nenhum corredor brasileiro chegou ao pódio masculino.



Este ano, cerca de 20 mil corredores participaram da São Silvestre, entre homens e mulheres.