Governo intensifica blitzen em rodovias que dão acesso às praias do litoral potiguar

O Governo do Estado vai intensificar neste final de ano a fiscalização nos pontos críticos do litoral potiguar, inclusive utilizando blitz eletrônica.Os detalhes desta mobilização da Operação Verão, cujo objetivo é reforçar o policiamento na orla durante a alta estação, foi discutida na manhã desta segunda-feira (29) pelo governador em exercício, Iberê Ferreira de Sousa, com o diretor do Detran, Carlos Theodorico Bezerra, e o comandante do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE), coronel Ricardo Albuquerque.“Além de oferecer segurança à população local e aos visitantes, a intensificação deste policiamento visa orientar as pessoas que estão se dirigindo às praias, melhorando o trânsito e evitando transtornos”, afirmou o Iberê Ferreira de Sousa.Durante a reunião, ficou decidido que os trechos mais movimentados como Pirangi/Búzios/Tabatinga, no litoral Sul, e Muriú/Jacumã/Grançadu, no litoral Norte, além das praias de Pipa, em Tibau do Sul, e Tibau, em Mossoró, receberão atenção especial do policiamento de trânsito a partir deste feriadão de fim de ano.As blitzen serão realizadas com o apoio de 15 viaturas e 40 motocicletas do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual e poderá contar com o reforço de mais de 200 bafômetros, que foram adquiridos pela Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social com recursos do Pronasci e estão sendo aguardados.Para identificar veículos irregulares em abordagens rápidas e seguras, que ajudam a não congestionar o trânsito, o Detran e o CPRE irão realizar blitz eletrônica por meio de um notebook instalado em uma unidade móvel. Ao consultar às placas dos automóveis, o programa aponta quem está com pendências a quitar.O diretor do Detran, Carlos Theodorico Bezerra, lembrou ainda que além dos procedimentos normais de fiscalização, o Detran colocou nas ruas os agentes de educação para o trânsito, que orientam os motoristas com um trabalhado educativo que incluem encenação de peças teatrais e distribuição de panfletos.Lançada pela governadora Wilma de Faria no dia 12 de dezembro, a Operação Verão 2009 conta com um efetivo extra de 500 policiais e vai vigorar até o final de fevereiro.O Governo do Estado também dotou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros com novos equipamentos e armamentos, como coletes à prova de bala, coletes refletivos, pistolas e cinco Picapes X-Terra, cinco ambulâncias, detectores de metais, rádios digitais e bafômetros. O investimento nestes equipamentos soma quase R$ 3 milhões.

Orientações do Detran

- Trafego na orla só em locais permitidos- O pedestre é sempre prioritário na orla marítima- O limite de velocidade na orla marítima é de 40 KM- Não beba antes de dirigir- Na orla não é aconselhável acesso de veículo sem tração 4X4- Evite problemas com a fiscalização

Locais proibidos para acesso de veículos

Sul - Praia da Via Costeira, Ponta Negra, Cotovelo, Pirangi do Norte, Pirangi do Sul, Pirambuzios, Búzios, Tabatinga, Camurupim, Barreta, Pipa, Sibaúma, Barra de CunhaúNorte – Praia da Redinha Velha, Nova, Santa Rita, Genipabu, Barra do Rio, Graçandu, Pitangui, Jacumã, Porto Mirim, Muriú, Maxaranguape.