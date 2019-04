Deputados votam empréstimos para o Governo nesta quarta-feira

Cedida Assembléia Legislativa do RN

Nesta terça-feira (23), os deputados suspenderam a sessão para discutir, em reunião de líderes se o projeto entraria ou não na pauta, com dispensa de tramitação.A matéria deveria ter sido votada, em 11 de dezembro, mesmo dia em que foi votado o Orçamento Geral do Estado. Mas naquela ocasião, o deputado Getúlio Rêgo do DEM, questionou como seriam utilizados os recursos do empréstimo.“A mensagem só fala da quantia do empréstimo, mas nós não sabemos em que obras ou ações o dinheiro será utilizado”, declarou o peemedebista Walter Alves.O líder do Governo na Casa, Antônio Jácome (PMN), tentou justificar: “o Rio Grande do Norte tem uma das maiores capacidades de endividamento do país. O empréstimo poderá ser pago em até 20 anos, o que não significa nem 0,2% do orçamento para cada ano de pagamento. O estado não está sendo irresponsável e, diante da crise econômica, esse empréstimo seria ainda mais importante”, explicou.