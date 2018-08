Yes, nós temos rugby!

Fotos: Divulgação Atualmente, o RN é o campeão do NE, mas não vai tentar o bi por falta de patrocinadores.

No rugby as equipes são formadas por 15 atletas.

Em 2001, o francês William Laborde trouxe para Natal o esporte até então pouco conhecido na capital potiguar. Sentindo falta de praticar no Brasil o esporte muito comum na França, começou um trabalho de divulgação boca-a-boca. Nas areias da praia de Ponta Negra, adeptos, curiosos e esportistas formaram um pequeno time que praticava, sob o comando de Laborde, as regras e fundamentos do rugby.Pouco tempo depois, o esporte deixou a praia e se fixou em um campo de terra no conjunto de Ponta Negra. Com o avanço na prática do esporte, conseguiram organizar treinos no campo central da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), local que abriga desde 2005 os treinos da equipe de rugby potiguar. Cerca de quarenta atletas participam participam atualmente da Associação Norte-rio-grandense de Rugby (ANR).Em pouco mais de sete anos, o Rio Grande do Norte, em especial Natal, consegui uma projeção nacional. Em dezembro de 2005 foi organizada pela primeira vez no Brasil um Encontro Interestadual de rugby, na cidade de Pernambuco. Em 2006 foi realizado o primeiro torneio internacional que contou com a participação de Pernambuco, Rio Grande do Norte e time das cidades de Coimbra, em Portugal.Ainda em 2006, a ANR teve a participação no primeiro campeonato nordeste de rugby de 15, uma modalidade dentro do esporte. No ano seguinte, participaram e venceu o torneio de rugby de sete, em Recife que teve a participação de estados com a Bahia, Piauí. Como atuais campeões do nordeste, não conseguiram um patrocínio para defender o título no evento que será realizado neste final de semana na cidade de Salvador, evento com novo estados inscritos.William Laborde explicou que a falta de incentivo é a grande dificuldade do esporte no Rio Grande do Norte. Laborde disse que depois alguns atletas perdera o estímulo em treinar depois das dificuldades. "Hoje estamos com um time de 10 a 15 pessoas. O número caiu muito porque os atletas treinam e não conseguem jogar. Só estamos com essa quantidade porque depois do carnaval, seis atletas daqui vão fazer teste para jogar na Seleção Brasleira", enfatiza.O objetivo do jogo é derrubar o atleta que porta a bola. Uma vez no chão, ele é obrigado a soltar a bola e cabe aos outros do grupo recuperar a bola, que é semelhante a uma bola de futebol americano, apenas um pouco maior. Ao contrário do que muitos pensam o rugby não é um esporte violento e não tem outra semelhança com o futebol americano. Laborde comenta que a semelhança é que os dois são esportes de contato.O objetivo do jogo é levar a bola até a área de in-goal do adversário - é o TRY. O try vale 5 pontos, e dá direito a um goal kick, onde a bola deve ser chutada no espaço entre os dois postes do in-goal, valendo mais 2 pontos.A bola só pode ser passada, com as mãos, para TRÁS, nunca para a frente (isso implica em uma falta chamada forward pass). Mas ela pode ser chutada para frente. Quando é marcada uma falta, a bola volta em jogo de três maneiras: cobrando um penalty kick (para uma falta grave), um free kick ou um Scrum.O Scrum é o mais comum e também o que mais confunde o espectador, que não consegue entender o que está acontecendo em campo. Para saber mais acesse: http://www.brasilrugby.com.br