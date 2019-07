Ceasa divulga queda de preços no RN

O boletim Semanal de Variação de Preços realizado pela Ceasa-RN no período de 9 a 15 de janeiro, em comparação com a pesquisa desenvolvida entre 31 de dezembro a 8 deste mês, traz como um dos destaques das reduções de preço a batata lisa especial, conhecida popularmente como batatinha.Segundo os atacadistas da Central, a hortaliça apresentou uma queda no valor de -23,92%, em busca da normalização da variação. Já que a mesma há poucas semanas se encontrava em alta em decorrência do aumento da demanda, provocada pelas chuvas na região Sudeste. Agora o preço caiu. No atacado, o saco com 50 kg baixou de R$ 78,50 para R$ 58,20.O limão tahiti foi outro item que ficou mais barato, registrando uma redução de -17,44% no preço. A razão é explicada pela safra da fruta nos estados da Bahia e Pernambuco, no Vale de São Francisco. O saco com 20 kg passou de R$ 17,20 para R$ 14,20.Entre os produtos em alta, o maracujá pela segunda semana consecutiva apresentou elevação no valor. Os comerciantes apontam a questão do funcionamento da lei da procura e da oferta. O fim da safra no estado somada à entressafra da principal fonte supridora, o Ceará, resultaram na diminuição do volume ofertado, comprometendo o preço. O quilo do produto, orçado em R$ 2,42, disparou para R$ 3,10.A abóbora leite registrou +15,79% de aumento. A incidência de chuvas na região Sudeste refletiu na redução da produção local da hortaliça, precisamente o estado do Espírito Santo. Para suprir a oferta, os estados estão adquirindo o produto potiguar. O quilo de R$ 0,76 passou para R$ 0,88.A Ceasa-RN disponibiliza o serviço de Tele-Preço, através da Ouvidoria da Central, sobre os produtos pesquisados e onde encontrá-los. Basta ligar gratuitamente para o 0800.281.3330, das 8h às 13h. Além disso, o usuário também tem acesso aos preços praticados na Ceasa através do site www.ceasa.rn.gov.br . Semanalmente, o Núcleo de Pesquisa e Informação de Preço da Ceasa-RN (Nupipe) analisa todos os produtos hortifrutigranjeiros comercializados na Central.Acerola (-25%), ameixa fresca importada (-7,69%), caju (-5,56%), limão tahiti (-17,44%), maçã nacional (-5,62%), maçã importada red del argentina (-4,37%), mamão formosa (-9,52%), mamão Havaí (-3,64%), melancia redonda (-5,41%), melão amarelo (espanhol) (-8%), melão Gália (-33,85%), melão japonês (-1,33%), melão piel sapo (-6%), pêra importada (-1,82%), pêssego importado (-14,35%), seriguela (-31,82%), umbu cajá (-3,57%), uva Itália (-1,40%), uva Isabel (-6,02%), couve comum (-11,76%), repolho branco (-3,19%), chuchu (-2,17%), pimentão verde especial (-2,67%), pimentão verde extra (-8,47%), alho roxo nacional tp 4 (-3,31%), batata lisa especial (-23,92%), batata doce (-8,57%), beterraba (-5,03%), cebola pêra (-3,60%), macaxeira (aipim) (-7,02%).Abacaxi grande (6,15%), abacaxi médio (8%), ameixa fresca nacional (15%), coco seco (11,43%), goiaba (5,88%), kiwi importado (2,77%), manga espada (13,33%), manga tommy atkins (29,41%), maracujá (28,10%), morango (20%), uva rubi (4,93%), alface lisa (5,71%), cebolinha (13,33%), coentro (11,11%), repolho roxo (12,80%), abóbora caboclo (9,84%), abóbora leite (15,79%), abobrinha (6,15%), brócolis (6,15%), feijão verde c/ casca (7,69%), maxixe (7,14%), pepino aodai (6,35%), pimentão amarelo (4,62%), pimentão vermelho (4,62%), tomate cereja ( 10%), tomate Santa Adélia (24,76%), alho branco importado tp 5 a 6 (1,36%), cebola roxa (0,87%), cenoura (0,81%), inhame da costa (2,50%), ovo granja (6,67%).Abacate fortuna, banana anã (nanica), banana comprida, banana leite (maçã), banana pacovãn, banana prata, coco verde, graviola, jaca, kiwi nacional, laranja pêra, limão siciliano, manga rosa, melão orange, pêssego nacional, tamarindo, tangerina cravo, uva red glob importada, uva red glob nacional, acelga, agrião, chicória, couve flor, espinafre, mostarda, salsão, salsinha, berinjela, feijão verde s/ casca, gengibre, manjericão, quiabo, vagem, alho roxo nacional tp 5 a 6, alho poro, nabo, rabanete, farinha de mandioca fina, farinha de mandioca média, mel de abelha, ovo codorna, ovo caipira.* Com informações da Assecom.