Elenco do ABC se apresentará no dia 2 de janeiro

O ABC Futebol Clube apresentará o seu plantel para a temporada 2009 no próximo dia 2 de janeiro, às 16h30, no Auditório Dr. Ernani Alves da Silveira.Na ocasião, juntamente com os jogadores que renovaram contrato e os atletas promovidos das categorias de base, serão apresentados à imprensa e à torcida os novos contratados do Mais Querido, além da comissão técnica.O grupo do alvinegro deverá ser formado por 29 jogadores. Serão 11 atletas vindos das categorias de base, seis que permaneceram da atual temporada e 12 contratados. Destes, nove já foram confirmados. Nos próximos dias, o presidente alvinegro, Judas Tadeu, espera anunciar mais um zagueiro, um lateral-direito e um volante.Confira o atual elenco do ABC para a temporada 2009:Goleiros:-Raniere (29)-Aloísio (34)-Welligton (18) - Profissional em formação pela categoria de baseLaterais:-Gleidson/lateral-esquerdo (24)-Paulinho/lateral-direito (18) - Profissional em formação pela categoria de base-Delano/lateral-esquerdo (20) - Profissional formado pela categoria de baseZagueiros:-Ben-Hur (31)-Pedrosa (25)-Fabiano (25)-Renê (19) - Profissional em formação pela categoria de base-Edson (17) - Profissional em formação pela categoria de baseVolantes:-Fabiano Silva (27)-Elton (22)-Tales (27)-Danilo Lopes (20) - Profissional formado pela categoria de base-Jonatha (20) - Profissional formado pela categoria de base-Sorato (18) - Profissional em formação pela categoria de baseMeias:-Marcos Paraná (22)-Washington (27)-Tiago Gaúcho (24)-Coimbra (18) - Profissional em formação pela categoria de baseAtacantes:-Ivan (34)-Moré (28)-Paulinho Macaíba (25)-Gabriel (21) - Profissional formado pela categoria de base-João Paulo (20) - Profissional formado pela categoria de baseConfira a ficha técnica dos novos contratados:Gleidson Ricardo Brito de Souza - GleidsonPosição: Lateral-esquerdoNascimento: 17/04/1984 (24 anos)Naturalidade: Sobradinho (BA)Clubes: Novo Hamburgo/RS (2003), Criciúma/SC (2003-2005), Caxias/RS (2005), Criciúma/SC (2006), Novo Hamburgo/RS (2006), Veranópolis/RS (2007), São Caetano/SP (2007), Ulbra/RS (2007), Brasiliense/DF (2008) e Grêmio Recreativo Brasil/RS (2008).Tales Rejane Cabeceira - TalesPosição: VolanteNascimento: 13/10/1981 (27 anos)Naturalidade: Franca (SP)Clubes: Grêmio/RS (1999-2001), Francana/SP (2002), Chapecoense/SC (2003), Juventude/RS (2004), Londrina/PR (2005-2006), Paranavaí/PR (2007), Naútico/PE (2007-2008) e Changsha Ginde/China (2008).Tiago Roberto Stragliotto - Tiago GaúchoPosição: MeiaNascimento: 16/08/1984 (24 anos)Naturalidade: Ijuí (RS)Clubes: Grêmio/RS (1998-2002), Ferro Carril Oeste/Argentina (2003-2004), São José/RS (2004), América/RJ (2005), Tampico Madeiro/México (2005-2006), América/RJ (2006), Criciúma/SC (2007), Ceará/CE (2008) e Pelita Jaya/Indonésia (2008).Marcos dos Santos Camargo - Marcos ParanáPosição: MeiaNascimento: 04/07/1986 (22 anos)Naturalidade: São Jorge do Oeste (PE)Clubes: Vitória/BA (2005-2006), Porto/PE (2007), Santa Cruz/PE (2007) e Ceará/CE (2008).Washington Martins de Lemos - WashingtonPosição: MeiaNascimento: 26/04/1981 (27 anos)Naturalidade: Natal (RN)Clubes: São Gonçalo/RN (2001), Campinense/PB (2002), São Gonçalo/RN (2003), ABC (2004), Potiguar-M/RN (2005), Novo Hamburgo/RS (2006), Santa Cruz/PE (2006-2007), América/RN (2007), Cianorte/PR (2008) e Campinense/PB (2008).Pedrosa Virgulino Júnior - PedrosaPosição: ZagueiroNascimento: 04/04/1983 (25 anos)Naturalidade: Garanhuns (PE)Clubes: Unibol/PE (2000-2001), Náutico/PE (2002-2004), Baraúnas/RN (2005), Barras/PI (2006), Baraúnas/RN (2007), 7 de Setembro/PE (2007), Baraúnas/RN (2008), Sousa/PB (2008) e Santa Cruz/RN (2008).Fabiano Silva Mendonça - Fabiano SilvaPosição: VolanteNascimento: 09/08/1981 (27 anos)Naturalidade: Goianinha (RN)Clubes: América/RN, São Gonçalo/RN, ABC, Ceará/CE, Vila Nova/GO, Remo/PA, Treze/PB, Campinense/PB, Mirassol/SP, Vila Nova/MG, São Gonçalo/RN, CRB/AL e Campinense/PB.Reginaldo Chagas Cavalcante- MoréPosição: AtacanteNascimento: 04/02/1981 (27 anos)Naturalidade: Fortaleza (CE)Clubes: Ceará/CE (2004-2005), Ferroviário/CE (2005), Icasa/CE (2006), Internacional/RS (2006), Palmeiras B/SP (2006), Ituano/SP (2006), Bahia/BA (2007), Vitória/BA (2008), Brasiliense/DF (2008) e Remo/PA (2008).Paulo Roberto Silva de Oliveira - Paulinho MacaíbaPosição: AtacanteNascimento: 18/08/1983 (25 anos)Naturalidade: Macaíba (RN)Clubes: São Gonçalo/RN, Campinense/PB, Corinthians/AL, Rio Branco/SP, Ceará/CE, América/RN, Treze/PB, Caxias/RS, CRB/AL, CSA/AL e Campinense/PB.

* ABC