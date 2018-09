Torcedores do América vão entregar carta de apoio aos jogadores antes do embarque para SP Augusto Varela disse que gesto serve para os jogadores terem fé "porque nada é impossível". Ele vai sugerir que dirigentes ofereçam incentivo ao Gama.

No que depender da torcida, o América vai contar com todo apoio possível para os dois jogos da equipe fora de casa – contra São Caetano e Barueri, respectivamente – pela série B. Em contato com o Nominuto.com, Augusto Varela, que é torcedor do alvirrubro, informou que um grupo deles vai ao Aeroporto Internacional Augusto Severo, em Parnamirim, quando a delegação do América for embarcar para São Paulo na quinta-feira (13) às 14h10. “Vamos entregar aos jogadores uma carta de incentivo mostrando que eles tenham fé porque nada é impossível”, disse.



Com relação ao resultado do jogo contra o Bragantino, Augusto Varela disse que “cada torcedor tem seu pensamento” e lembra que depois da partida realizada na terça-feira (11), um grupo de torcedores se reuniu e se mostrou preocupado não só com o resultado de empate do alvirrubro. “Não é hora de cobrança, mas sim de apoio a eles (jogadores)”, afirmou.



Outra preocupação dele foi com a vitória do Fortaleza – concorrente direto do América na luta contra o rebaixamento – diante do São Caetano, com um gol de pênalti nos acréscimos do segundo tempo. “A diretoria tem que estar atenta com essas coisas”, alertou.



Augusto Varela afirmou que vai levar uma proposta aos dirigentes alvirrubros. “Vou conversar com eles para que dêem um incentivo financeiro ao Gama, que já não tem mais chances, no jogo contra o Criciúma”, declarou. Ele defende o uso desse artifício “desde que seja para uma vitória e não jogar para perder”.



Diante de toda a situação de momento, Augusto Varela não desanima. “A esperança é a última que morre e só eles (jogadores) podem resolver a situação”, disse.