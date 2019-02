Quatro pessoas são presas em Parnamirim por homicídio, tráfico e assalto Crimes não tem relação mas fazem parte do trabalho de investigação que resultaram em mandados e prisões em flagrante.

Policiais civis da delegacia de Parnamirim prenderam quatro pessoas na última quinta-feira (11), acusadas de homicídio, tráfico e assalto. Os crimes não tem relação mas fazem parte do trabalho de investigação que resultaram em mandados e prisões em flagrante.



Um dos presos é José Wilson de Souza, de 19 anos. Ele é acusado de uma tentativa de homicídio, crime pelo qual responde processo, e de um homicídio cometido em setembro deste ano. Ele estava foragido e foi localizado na tarde desta quinta-feira, na cidade de Parnamirim.



De acordo com a polícia, José Wilson é acusado de matar José Roberto Adelino da Silva, mais conhecido como “Vaguinho”. A outra prisão realizada em Parnamirim foi referente ao tráfico de drogas.



David Lopes da Silva, de 18 anos, foi preso na favela dos Coqueiros, naquele município, após ser identificado com 20 pedras de crack e um papelote de maconha. A polícia informou que ele nunca havia sido preso, no entanto, várias denúncias já haviam chegado à delegacia referentes ao tráfico de drogas.



A terceira prisão aconteceu na madrugada da quinta-feira, quando Liliane Pereira de Souza e Francisca das Chagas Gomes Gaspar foram identificadas após um assalto. Segundo informações da polícia, elas juntamente com um adolescente andavam em um veículo Ford Ka cinza.



Liliane seria a condutora do veiculo enquanto os outros dois realizavam os assaltos a pedestres. O adolescente também foi apreendido. Os policiais informaram que Liliane responde a processo por assalto e, atualmente, encontrava-se no regime semi-aberto.