Decreto da ZPE do aeroporto de São Gonçalo será assinado em abril Informação foi confirmada pelo secretário Rubens Lemos Filho após reunião da governadora Wilma de Faria com o vice-ministro do Desenvolvimento, Ivan Ramalho.

A audiência da governadora Wilma de Faria com o secretário executivo e vice-ministro do Desenvolvimento, Ivan Ramalho, durou aproximadamente meia hora e o resultado dela é que o presidente Luis Inácio Lula da Silva vai assinar o Decreto de regulamentação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no dia 6 de abril durante a reunião da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), que será realizada em Montes Claros, interior de Minas Gerais.



A informação foi confirmada pelo secretário de Comunicação, Rubens Lemos Filho. Ele disse que o encontro da governadora com o vice-ministro foi rápido e destacou a importância do resultado desta reunião. “A ZPE é vital para o projeto do Aeroporto de São Gonçalo”, comentou. “O relator dessa emenda da ZPE é o deputado federal Henrique Alves”, completou o secretário.