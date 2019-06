Ciclista morre atropelado em Mossoró

Um ciclista de 59 anos morreu atropelado neste domingo (11) no quilômetro 20,9 da BR 405, em Mossoró. Raimundo Alexandre Filho, de 59 anos, foi atingido por um Fiat Uno de placas MXT-2915, que era conduzido por Rodrigo Gomes Barbalho, de 19 anos. O motorista teve lesões leves porque o carro capotou após a colisão, registrada às 8h45.A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda investiga a causa do acidente. O corpo de Raimundo Alexandre foi levado para o Itep de Mossoró e liberado para sepultamento.Ao todo a PRF registrou 25 acidentes no fim de semana, que deixaram 20 pessoas feridas.Os policiais rodoviários detiveram 13 pessoas entre a sexta-feira (9) e o domingo. Foram nove prisões por embriaguez ao volante; uma por apresentar documento falso; e uma por dirigir veículo automotor em via pública sem ser habilitado. Foram ainda apreendidas duas pessoas de 14 e 15 anos de idade, que estavam conduzindo motocicletas, na cidade de Mossoró.

* Fonte: Polícia Rodoviária Federal/RN.