Mossoró: Câmara aprova reforma "no escuro" Vereadores governistas conduzem votações às pressas, admitindo que não conhecem matérias

Deu a lógica: a Câmara de Mossoró aprovou o projeto de reforma administrativa apresentado pelo governismo. A sessão foi tumultuada nesta quinta (4).



A reunião extraordinária da Casa aconteceu ao meio-dia de hoje, alongando-se pela tarde.



O governo da prefeita Fafá Rosado (DEM) retirou propostas de criação do Regime Jurídico Único e do piso salarial do magistério. A pressão dos servidores não pôde ser contornada e a idéia é apresentar os dois projetos somente na próxima legislatura, em 2009.



Porém, o projeto de lei complementar 28, inserido como o artigo 69 do projeto de reforma, foi aprovado integralmente. O Abatedouro Frigorífico e Industrial de Mossoró (AFIM) será submetido a dissolução, liquidação e extinção.



Todas as matérias chegaram à câmara à semana passada, em meio à discussão sobre o projeto de Orçamento Geral do Município (OGM). Apesar dessa avalanche de documentos à apreciação, a densa reforma administrativa foi aprovada praticamente "no escuro".



O OGM ainda recebeu 13 emendas, sobre receita estimada em mais de R$ 326 milhões.



- Eu não vi nada - admitiu ontem o vereador não-reeleito e governista, Benjamim Machado (PTB). Um dia após sua declaração, houve a votação em regime de urgência-urgentíssima.