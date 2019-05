Cinco potiguares estarão na São Silvestre Os atletas, duas mulheres e três homens, embarcam nesta segunda-feira para São Paulo. A corrida será na quarta-feira (31).

Com o sonho de conseguir uma boa colocação na corrida de rua mais famosa do Brasil, a São Silvestre, cinco atletas potiguares (duas mulheres e três homens) embarcam hoje (29), às 12h, para São Paulo, para disputar a corrida nesta quarta-feira (31). Todos os corredores são atletas que vêm treinando para conseguir uma boa classificação.



A esperança potiguar está focada na experiência de Dóris Lima de Souza, para a competição feminina. Dóris participará pela segunda vez da maratona. A primeira foi em 2006, quando correu sem patrocínio, apenas para conhecer os níveis de dificuldades que poderia ter num evento de grande porte.



“Vim me preparando muito para conseguir correr com maratonistas de grande porte e nesta quarta-feira estarei na largada do Pelotão de Elite feminina da São Sivestre, com maratonistas de grande escala, como as quenianas Priscilla Biwot, Eunice Jeptoo e Pauline Chepchumba, as brasileiras Conceição Maria Carvalho, vice-líder do ranking de corredores de rua da CBAt, Adriana Aparecida da Silva e Roselaine de Souza Silva, que já ganharam a São Silvestre”, afirma Dóris.



Dóris conseguiu viabilizar sua participação na São Silvestre durante na 1º Corrida Rústica, uma parceria do Sesi e Casa da Indústria, que tinha como premiação para os dois primeiros colocados gerais, masculino e feminino, a inscrição, passagem aérea e hospedagem para participar da Corrida.