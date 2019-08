Corintíans e ASSU vencem na estréia; Alecrim empata com Baraúnas

Além da estréia de ABC e América, o Campeonato Estadual teve mais três jogos, inclusive um clásssico realizado na quinta-feira à noite, em Caicó.



O Corintíans de Caicó enfrentou o Real Independente, de Jardim de Piranhas, no estádio Nogueirão e venceu por 2 a 1 numa partida muito disputada.



Márcio Silva, ex-ABC e América, abriu o placar para os donos da casa ainda no primeiro tempo. Na etap final, Paulinho Andrada empatou para o Real. O jogo permaneceu bastante equilibrado e quando tudo se encaminhava para o empate, Júlio marcou o gol da vitória do Galo do Seridó aos 45 minutos do segundo tempo.



Com a vitória, o Corintíans divide a liderança do Estadual com o América, perdendo apenas no saldo de gols e está na frente de ASSU e Santa Cruz.



Em Assu, o time da casa derrotou o Potyguar de Currais Novos por 1 a 0, gol de Luciano Paraíba. Já em Mossoró, o Baraúnas ficou no empate com o Alecrim por 1 a 1. O alviverde saiu na frente com Franklin aos 43 minutos do primeiro tempo.



O Leão mossoroense não se deu por vencido e foi em busca do resultado. Aos 11 minutos da segunda etapa, Paulinho empatou.