Prefeitura apresenta campanha preventiva contra a dengue O vídeo relata a história de uma mãe que perdeu a filha acometida pela doença.

O propósito da nova campanha de combate à dengue da Prefeitura de Natal é alertar a população para o descaso com que a doença está sendo tratada. O slogan “Dengue: prevenir é o único remédio” promete mostrar que a infecção pelo Aedes Aegypit pode levar à morte.



O filme publicitário, criado pela empresa de publicidade DoisA, é baseado em fatos reais. O vídeo relata a história de uma mãe que perdeu a filha acometida pela dengue. A idéia principal é mostrar que atitudes simples podem evitar os focos da doença.



O enfoque na letalidade da nova campanha deve-se a não possibilidade de erradicação da doença pelos próximos 20 anos, segundo informações do infectologista Luiz Alberto Marinho. Apesar de existir — está em estudo no Japão — expectativa de um medicamento que atinja os quatros vírus da dengue, essa situação só se concretizaria em 15 anos.