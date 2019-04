Nova força vermelha

Fotos: Artur Dantas Marcelo Vilar faz preleção aos comandados na apresentação do América.

Marcelo Vilar explicou que a nova fase do alvirrubro é uma reformulação do que foi o time nos últimos anos. O técnico fez questão de lembrar a grande quantidade de jogadores que defendeu as cores do América, alguns inclusive com status de estrela. No discurso de apresentação, ele destacou a ausência de craques no novo plantel, fato explicado pela redução da folha salarial para as próximas competições.A declaração de Marcelo ganhou destaque. Ao relatar que entre os novos contratados não existem "estrelas", ele revelou que os "craques" podem surgir no time através de muito esforço. "A primeira coisa que eu pedi à direção foram jogadores medianos bem preparados do que estrelas mal preparadas. A vontade de preparação é igual a vontade de vencer", concluiu.Para a contratação dos novos jogadores, Marcelo Vilar dividiu a responsabilidade com a diretoria de futebol do clube. Ele divulgou que os nomes foram surgindo porque já havia trabalhado com a maioria dos jogadores em grupos anteriores. Com o atual elenco, o treinador busca muito mais do que a conquista do Campeonato potiguar. De acordo com ele, a intenção é trabalhar com a maior base de jogadores, cerca de 16, até a Série B do Campeonato Brasileiro.Além das contratações, o América contou com a renovação de Adalberto, Alexandre, Eduardo Igor e Thiago Messias. As novidades ficam por conta de Danillo e Jackson, atletas do juniores do clube. Por enquanto, o grupo não realizou movimentação com bola, trabalho que deve começar na próxima segunda-feira (22).Nome: Rodolpho Henrique Alves CorreiaData de Nascimento: 11/07/1981 (27 anos)Naturalidade: Recife-PEPosição: GoleiroNome: Onildo Mouzinho M. FilhoApelido: OnildoData de Nascimento: 22/05/1987 (21 anos)Naturalidade: Monção - MAPosição: ZagueiroNome: Marcos da Costa OliveiraApelido: MarcãoData de Nascimento: 24/02/1981 (27 anos)Naturalidade: Jacareí - SPPosição: ZagueiroNome: Thiago GasparinoApelido: ThiagoData de Nascimento: 16/01/1986 (22 anos)Naturalidade: Arapongas - PRPosição: Lateral Direito e VolanteNome: Carlos Alberto FerreiraApelido: Carlinhos PaulistaData de Nascimento: 25/05/1978 (30 anos)Naturalidade: Tupã-SPPosição: Lateral DireitoNome: Antônio Teles da Silva JúniorApelido: TelesData de Nascimento: 23/07/1987 (21 anos)Naturalidade: Fortaleza-CEPosição: Lateral EsquerdoNome: Alexandre Benedito MessianoApelido: AlexandreData de Nascimento: 19/02/1979 (29 anos)Naturalidade: Brotas-SPPosição: Meia/VolanteNome: Fagner Leite de SiqueiraApelido: CacáData de Nascimento: 10/09/1988 (20 anos)Naturalidade: Garanhuns - PEPosição: MeiaNome: Márcio Luiz AdurensApelido: MarcinhoData de Nascimento: 31/07/1981 (27 anos)Naturalidade: Santos-SPPosição: Meia AtacanteNome: Patrick Roberto D. da SilvaApelido: PatrickData de Nascimento: 26/03/1985 (23 anos)Naturalidade: São Paulo-SPPosição: AtacanteNome: Leandro Rodrigues MahlApelido: MahlData de Nascimento: 15/01/1983 (25 anos)Naturalidade: Campo Novo - RSPosição: Atacante