Cimed/Brasil Telecom faz o caldeirão ferver e ganha 3º turno da Superliga

O ‘caldeirão’ ferveu em Florianópolis. Nos braços de sua torcida, a Cimed/Brasil Telecom (SC) superou, nesta sexta-feira (06.02), o Vivo/Minas (MG) por 3 sets a 0 (29/27, 25/21 e 25/19), em 1h45 de jogo, e levou o título do terceiro turno da Superliga Masculina de vôlei 08/09. O ponteiro Thiago Alves, da equipe catarinense, foi eleito o melhor da decisão e levou o troféu VivaVôlei. Ele também foi o maior pontuador do confronto, com 14 acertos.



O clima do jogo começou a esquentar antes do primeiro saque. Logo no grito de guerra dos jogadores, os torcedores da Cimed/Brasil Telecom já mostraram a que vieram: “Cimed! Cimed!”, berravam as 2.100 pessoas presentes do ginásio Capoeirão.



Com tantos gritos de apoio, a Cimed/Brasil Telecom conseguiu emplacar um ritmo surpreendente para cima do adversário, não dando chances para qualquer tipo de reação.



“O fator casa pesa muito numa partida como esta. Jogar contra o Vivo/Minas lá em Belo Horizonte também é muito complicado. Até pelo fato do ginásio deles ser maior. No entanto, colocamos mais de duas mil pessoas aqui hoje e fizemos o nosso caldeirão. Hoje o Capoeirão virou caldeirão”, vibrou o líbero Mário Jr.



E se o ginásio virou um caldeirão, atuar contra o principal rival dos últimos anos, o Vivo/Minas, parecia adicionar um ingrediente especial e inflamável no jogo.

“A torcida da Cimed/Brasil Telecom levanta até defunto. Jogar aqui é difícil mesmo. No entanto, não foi esse motivo para a derrota. Acredito que todos os detalhes que nos fizeram supera-los no último confronto faltaram hoje. Não tivemos atenção e pecamos em todos os fundamentos”, analisa o técnico do Vivo/Minas, Mauro Grasso.



Ele, que já está acostumado com as partidas contra o rival catarinense explicou como é tratado o confronto já tradicional do voleibol brasileiro.



“Com tantos jogos nesses anos, Cimed/Brasil Telecom e Vivo/Minas virou um verdadeiro jogo de xadrez”, conclui o treinador.



Eleito o melhor na quadra, o ponteiro Thiago Alves acredita que, além do apoio incondicional vindo das arquibancadas, a derrota para a equipe mineira na última rodada do terceiro turno serviu como inspiração para que a Cimed/Brasil Telecom reagisse e conquistasse um triunfo na decisão.



“Hoje o jogo foi outro. A maneira como perdemos o último jogo nos serviu como incentivo. Entramos com mais vontade e tudo saiu mais fácil. Vibramos muito com esse resultado, já que o tempo para recuperação era curto e conseguimos mostrar nosso potencial”, afirma Thiago Alves, que exalta a vitória e não o fato dele sido eleito o melhor em quadra.



“Para mim o importante é sair satisfeito comigo mesmo e com minha equipe. E isso aconteceu hoje. Estou feliz com a vitória”, diz.



Responsável pela distribuição de bolas do campeão do terceiro turno, o levantador Bruno também exaltou a mudança de postura dele e de seus companheiros.

“Foi essencial mudarmos. Sabemos há algum tempo que sempre temos que dar 100% contra o Vivo/Minas. Se não fizermos, não iremos vencer. Hoje entramos com força total e saímos com o resultado positivo”, analisa Bruno, citando o primeiro set como ponto crucial para a vitória da Cimed/Brasil Telecom.



Responsável por bloqueios memoráveis, o meio-de-rede Éder levantou a torcida presente no ‘caldeirão’ e creditou a boa atuação à relação bloqueio/defesa.

“Fizemos nosso pior jogo na última rodada. Hoje, voltamos ao nosso normal e, mesmo com o Vivo/Minas errando mais do que o de costume, acredito que nosso bloqueio e a defesa estiveram muito bem. Isso foi essencial para a vitória”, conclui Éder.



Euipes

CIMED/BRASIL TELECOM – Bruninho, Jamelão, Thiago Alves, Renato, Lucas e Éder. Líbero: Mário Jr.

Entraram: Joel, Renato e Theo.

Técnico: Marcos Pacheco

VIVO/MINAS – Rafinha, Igor, Ezinho, Maurício, André Heller e Henrique. Líbero: Serginho.

Entraram: Fabio, Dante, Dani, Wanderson e Thiago Barth

Técnico: Mauro Grasso