UFRN prepara recepção aos calouros 2009 Programação será realizada no primeiro dia de aula (16/2).

A Universidade Federal do Grande do Norte está preparando uma recepção para os calouros de 2009, com uma festa que será promovida no primeiro dia de aula, 16 de fevereiro, a partir das 16h, na Praça Cívica do Campus.



O evento terá um caráter de folia universitária, devendo contar com música, participação de projetos de extensão, como o Grupo Pau e Lata, Tropa-Trupe, com palhaços e pernas de pau, apresentação de vídeos sobre a Universidade, e as boas-vindas do reitor Ivonildo Rêgo e do Diretório Central dos Estudantes (DCE).



Além de muita música, haverá ainda sorteio de brindes.