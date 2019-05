Salário do prefeito de São Gonçalo do Amarante será R$ 18 mil Câmara Municipal também aprovou o reajuste para vice, secretários e os próprios parlamentares.

A Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante aprovou um salário de R$ 18 mil para o próximo prefeito da cidade, Jaime Calado (PR). O valor foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (30), junto aos subsídios também fixados do vice-prefeito, secretários, secretários-adjuntos e vereadores. O valor é maior do que o máximo que poderá receber a prefeita eleita de Natal.



Após diversas críticas por parte da imprensa ao projeto da Câmara Municipal do Natal que concedia um grande aumento à prefeita Micarla de Sousa (PV) e aos próprios parlamentares – dependendo do subsídio dos deputados estaduais –, o Legislativo da capital recuou e aprovou um projeto de valores moderados. Os salários dos vereadores, inclusive, foram congelados. O subsídio da prefeita teve um aumento, mas continua abaixo do de São Gonçalo, por exemplo.



Enquanto Micarla de Sousa, que administrará uma cidade com mais de 800 mil habitantes, receberá R$ 14 mil, Jaime Calado, que comandará um município com menos de 80 mil, terá salário de R$ 18 mil.



O vice-prefeito de São Gonçalo, no entanto, receberá apenas metade do valor do subsídio de Calado, R$ 9 mil, enquanto o vice-prefeito de Natal terá vencimentos mensais de R$ 11.200,00. Já os vereadores de São Gonçalo receberão R$ 8 mil, enquanto os de Natal continuarão com os vencimentos em R$ 9.288,00.



Os valores dos salários dos secretários de São Gonçalo do Amarante também foram alterados. Em 2009, os auxiliares do prefeito receberão R$ 6 mil, enquanto os secretários-adjuntos terão vencimentos de R$ 5 mil. Em Natal, o salário dos secretários passou de R$ 7.200,00 para R$ 9.200,00.



O aumento dos subsídios dos prefeitos é facultativo, mas a escolha se receberá ou não o valor determinado pelas câmaras municipais é do próprio chefe do Executivo municipal.