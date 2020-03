América vence clássico da "redenção" - análise do jogo O time rubro venceu o ABC de 2 a 1 e recuperou a confiança da torcida que fez festa depois da partida no Machadão

Um ABC e América sem boas perspectivas neste domingo (15), no Machadão, acabou agradando pela disposição dos dois times e, claro, muito mais aos torcedores do América, já que o time venceu o clássico de 2 a 1, deu uma respirada e volta para a briga na disputa da vaga para o segundo turno.



O time rubro começou melhor, equilibrando as ações da partida e utilizando muito bem o ala Carlos Alberto, que teve sua melhor atuação com a camisa do América.



E foi num chute descalibrado do próprio Carlos Alberto que Cleisson aproveitou para dominar e bater no canto esquerdo do goleiro Raniere, que ainda tocou na bola, isso aos 18 minutos do primeiro tempo, abrindo o placar.



Mas, como sempre tem acontecido nos últimos jogos, o time rubro colocou o “pé no freio” depois do ótimo começo. O ABC, apesar de muito desarrumado, iniciava uma meia pressão, fazendo o time de Tita se encolher.



Não fosse a má pontaria dos atacantes do ABC e o gol incrível perdido por Paulinho Macaíba, e as boas intervenções de Rodolpho, o resultado teria sido de igualdade.



O alvinegro ainda chegou com perigo em jogadas alçadas na área. Pela disposição e volume de jogadas criadas por Simão, Marcos Paraná e Gabriel, o alvinegro até merecia melhor sorte no primeiro tempo.



Na segunda etapa, o ABC foi quase sempre melhor. Mas perdeu o jogo porque abriu um corredor pela esquerda, onde Carlos Alberto e Fábio Neves "fizeram a festa". Por lá, saiu o segundo gol. Aos 16 minutos, no cruzamento de Fábio Neves, Lúcio chegou e colocou para o fundo das redes.



Interessante que a bola furou a rede levando muita gente da torcida rubra a não vibrar no lance. Pela mesma “avenida”, o América poderia ter resolvido o jogo.



Tita, surpreendentemente, tirou Fábio Neves, matou suas grandes jogadas e tomou sufoco até o final, principalmente depois que Gabriel, de calcanhar, aproveitando o cruzamento de Macaíba, descontou.



O 2 a 1 para o time rubro foi justo. O jogo não foi tão ruim como se esperava. No fim, grande festa da torcida do América, espirando aliviada na competição.



Como jogou o ABC



O ABC entrou em campo no esquema 4-4-2. Na teoria. Simão, Gaúcho, zagueiro pela direita, Bem-Hur, zagueiro pela esquerda e Panda, ala preso, quase sem passagem nenhuma.



Erandi era o volante fixo pela esquerda, se postando um pouco na frente dos zagueiros. O outro volante, deslocado de sua posição, era o zagueiro Fabiano, visivelmente com dificulade de armar as jogadas.



Marcos Paraná de meia, com liberdade para cair de um lado e outro do campo (até fez isso), arriscou chutes no gol, algumas jogadas de efeito, mas errou muitos passes.



Gabriel, que é atacante de beirada de campo, atuava como um meia recuado, com a missão nítida de cobrir as passagens de Simão, que estreou (e posso dizer que bem) na ala direita. Simão era ala, mas muito mais meia. Acho que o garoto Gabriel, autor do gol do ABC, muito prejudicado.



Na frente, Diogo e Paulinho Macaíba. O segundo mais fixo na frente, enquanto que Diogo, também parecendo fora de padrão, voltando, saindo muito da área.



A entrada de Ivan no lugar de Diogo, Tales na esquerda substituindo Panda, pouco melhorou o time. Por incrível que possa parecer, com a saída de Panda que nada jogou, se criou uma “avenida” pelo lado esquerdo.



Foi lá que o América fez o segundo gol e teve pelo menos mais duas grandes de “matar” a partida.



Resumindo: o ABC está sem padrão de jogo. O time joga feio, e o torcedor tem dificuldade até para descobrir quem faz as funções básicas na formação.



Como jogou o América



O time comandado por Tita entrou para o clássico com a formação “manjada” no 4-4-2 sem muita novidade.



Dois alas, dois zagueiros – Fred e Adalberto, muito presos, mas que deram conta do recado. Dois volantes de marcação – Dude e Alexandre- quase que colados na frente da defesa. Limitados.



Cleisson, caindo pelo lado esquerdo como sempre faz, e Marcelinho, muito adiantado, criando um claro, um terreno vazio que acabava por atrapalhar o time.



As grandes atuações de Carlos Alberto, Cleisson, Fábio Neves e Lúcio, fizeram a diferença. Sempre que Cleisson pegava na bola procurava mais o jogo com Lúcio, já que o ala Gasparino não passava tanto quando o colega do lado oposto. Essas jogadas criaram vários problemas para os zagueiros Gaúcho e Bem-Hur.



O outro ponto forte do América, era o passa-passa de Carlos Alberto, trocando de posição com Fábio Neves, pondo em polvorosa a defesa do América. Isso mais no segundo tempo, notadamente.



Estranhamente, depois de fazer 2 a 0, Tita tirou Fábio Neves e pôs Wendes em campo. O time caiu, se encolheu, tomou um gol e quase sofre o empate.



Se o América não tivesse vencido o jogo, claro, a culpa seria da mexida errada do seu treinador. No América também entrou



Destaques do jogo



Pelo lado do América, Rodolpho, Carlos Alberto, Cleisson e Lúcio



Pelo lado do ABC, Raniere, Simão, Erandi e Gabriel.



Craque do jogo: Lúcio, do América.



Pior do jogo: Panda, do ABC.