Festas começam nesta sexta-feira

Todo mundo sabe que o carnaval não tem só quatro dias. Nesta sexta-feira todos os pólos multiculturais já têm programação em diferentes horários.

No Alecrim, além da tarde de ensaio de bonecos na República das Artes, haverá os desfiles dos blocos Cheiro de Alecrim, Gualecrim e E Naada! acompanhados com banda de frevo, a partir das 18h30, também na avenida Alexandrino de Alencar.

No polo do Centro Histórico, muitas atrações farão da sexta-feira uma grande festa. A partir das 17h o bloco Manicacas do Frevo brinca no palco da rua Coronel Cascudo, em esquina com a Vigário Bartolomeu.

No mesmo horário, os blocos Cabeça Feita, Big Rider, Farol Folia, além do Forrozão Perfomance e Lucinha madama Mohama e Tambores estarão na praça André de Albuquerque, em frente ao bar Amarelinho.

A partir das 18h, o palco da avenida Ulisses Caldas com a Vigário Bartolomeu recebem os blocos Shopping Cidade Alta, da Amizade, Tá ruim mais tá é bom, Farol Folia, da Sopa e as atrações Ricardo Lima e companhia e orquestra de frevo Pirilampos.

Mais tarde, quem também cai na folia a partir de hoje é o pessoal do Beco da Lama com os shows da banda Frevo no Beco e Romildo Soares, a partir das 20h.

A praia de Redinha começa sua tradicional folia com o Papangu da Redinha, Redinha dos meus amores, Leão Neto e banda Mestre Avelino, Isaque Galvão, banda de frevo, Pragandaya, Mariângela e banda e A pegada, a partir das 19h, na praça do Cruzeiro. No bar Pé de Gavião, os blocos Lavagem do Beco e Fiéis do Gavião fazem festa às 20h.

Ainda nesta sexta-feira os blocos Piabinha, Boca de álcool, Q'fuxico, Cão da Raça, As Guerreiras, Troça do PV, Gigante das Rocas e Nova Geração saem na rua Pereira Simões, nas Rocas, a partir das 17h.

O bairro de Ponta Negra contará apenas com a programação do Praia Shopping Musical, a partir das 20h, com o carnaval de Antônio de Pádua.